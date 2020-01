Orari partite Serie A calcio oggi (18 gennaio): tv, streaming, calendario, programma DAZN e Sky

Dopo la parentesi Coppa Italia torna il campionato di Serie A con gli anticipi della 20esima giornata. Oggi 18 gennaio andranno in scena tre match. Ad aprire il programma odierno la sfida tra Lazio-Sampdoria.I ragazzi di Simone Inzaghi partono decisamente favoriti anche se la squadra di Claudio Ranieri ha dimostrato di essere in gran forma nell’ultimo periodo. I biancocelesti sembrano inarrestabili e, anche guardando la classifica, possono puntare direttamente allo scudetto.

Molto interessante anche la seconda partita in programma oggi ovvero Sassuolo-Torino. I neroverdi sono in un periodo molto complicato e la zona rossa è sempre più vicina. Di fronte si troveranno i granata che sono decisamente in salute. Quasi impossibile stabilire da che parte pendano i favori del pronostico. Va da sé che la squadra di De Zerbi ha la necessità di tornare a fare punti e magari di ritrovare la vittoria che manca da troppo tempo.

In serata il Napoli proverà a ritrovare la vittoria in campionato al San Paolo contro la Fiorentina. I viola arrivano alla sfida di questa sera sulle ali dell’entusiasmo per il successo in Coppa Italia contro l’Atalanta. Probabilmente gli azzurri partono leggermente favoriti e la grande voglia di riemergere potrebbe fare la differenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario degli incontri di oggi della ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Le sfide verranno trasmesse in diretta su Sky o DAZN come riportato di seguito, mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dei match più importanti.

PROGRAMMA, ORARI E TV SERIE A CALCIO 18 GENNAIO 2020

SABATO 18 GENNAIO

ore 15.00 Lazio-Sampdoria (diretta su Sky Sport Serie A)

18.00 Sassuolo-Torino (diretta su Sky Sport Serie A)

20.45 Napoli-Fiorentina (diretta su DAZN)

