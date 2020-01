NFL Playoff 2020, Championship Round: Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers dominano e volano al Super Bowl!

Sarà, quindi, tra i Kansas City Chiefs ed i San Francisco 49ers il cinquantaquattresimo Super Bowl di Miami. Nella notte tra il 2 e 3 gennaio, dunque, saranno queste due squadre a contendersi il Lombardi Trophy nel match più atteso dell’anno e sarà senza dubbio un duello avvincente tra un attacco stellare e una difesa di pari livello. Non c’è una favorita sicura, mentre c’erano eccome per quanto riguardava il Championship Round, con il fattore campo che ha deciso le sfide.

Per la AFC i Kansas City Chiefs rimontano i Tennessee Titans e tornano al Super Bowl dopo ben 50 anni condotti da un celestiale Patrick Mahomes che chiude il suo match con 294 yds, 3 td su lancio più 53 su corsa e una meta. Dall’altra parte Derrick Henry viene fermato a 69 yds e una meta su 19 tentativi, troppo poco per la terza impresa consecutiva nei Playoffs per Tennessee. Per la NFC, invece, i San Francisco 49ers demoliscono i Green Bay Packers per una partita già decisa nel corso del secondo quarto. Imbarazzante la superiorità della difesa dei californiani che, di pari passo, hanno scritto cifre record con un attacco su corsa ai limiti dell’incredibile.

AFC – Kansas City Chiefs – Tennessee Titans: 35-24. tutti si aspettano uno show offensivo dei Chiefs, ma ancora una volta i Titans approcciano bene al match e vanno a segno con un field goal di Joseph dalle 30 yds, quindi il solito Henry chiude con una corsa di 4 yds un drive di 9 giocate per il 10-0 a 5:56 dalla fine del primo quarto. Kansas City si sveglia ed a 46 secondi dal secondo quarto va a segno con Mahomes che lancia per Hill per 8 yds per il 7-10. Tennessee non si scompone e Tannehill serve per Kelly per una yard per il 17-7. I padroni di casa rischiano grosso ma cambiano marcia al momento giusto. Mahomes incanta. Prima lancia il secondo td per Hill da 20 yds a 4:03 dal riposo, quindi corre in prima persona per una meta epica. 27 yds rompendo placcaggi e evitando gli avversari per il 21-17 a soli 11 secondi dalla fine della prima metà di gara. La ripresa inizia con grande equilibrio. Le difese bloccano i drive dei rivali con Tennessee che è solo Henry e non riesce a chiudere un down per oltre 20 minuti, mentre Kansas City riesce a muovere un po’ la catena con il solito onnipresente Mahomes. Il Qb orchestra un drive lungo a suon di lanci che porta i suoi nella red zone di Tennessee. La meta arriva dopo 10 secondi dall’inizio del quarto periodo con una corsa da 3 yds di Williams per un importantissimo 28-17. La difesa dei Chiefs inizia a dominare togliendo fiato a Tannehill e murando Henry a ripetizione. Mahomes riprende palla e orchestra un altro drive che conclude con un clamoroso lancio da td per 60 yds per Watkins che chiude i conti sul 34-17 a 7:33 dalla fine. I Titans sono spalle al muro e ci provano con un drive nel quale effettuano anche un fake punt, concluso con la meta per Firkser che riceve un lancio di 22 yds. Punteggio di 35-24 che, tuttavia, non cambia fino alla fine ed i Chiefs volano a Miami!

NFC – San Francisco 49ers – Green Bay Packers 37-20. Un massacro. Non fatevi trarre in inganno dal punteggio. Questa sfida non è mai iniziata. I californiani hanno schiantato i rivali sui due lati del campo, correndo per tutta la partita (Garoppolo si è limitato a 8 lanci e 77 yds) con Mostert che non ha trovato opposizione con 4 mete e 220 yds sul terreno, con Samuel che ne ha aggiunte 43 e Coleman, prima del ko, altre 21. I Niners hanno corso in faccia ai Packers per 285 yds totali senza che i giallo-verdi potessero fermarli. Mai. Dopo un primo quarto chiuso con una meta di Mostert da 38 yds su un 3&8, il secondo è stato clamoroso, con il running back che volava a 10 yds di media e il punteggio che scriveva 27-0, aiutato da un fumble e un intercetto di Green Bay che, sostanzialmente, in campo non c’era più. Nella ripresa gli ospiti pensano a limitare i danni con Rodgers che lancia per 2 td e Adams riesce a raggiungere le 138 yds su ricezione. Dall’altra parte prosegue il massacro su corsa fino a giungere al 37-20. San Francisco era la più forte e ha mantenuto le attese. I Packers dovevano fermare il running game dei rivali e sperare che Garoppolo sentisse la pressione del momento. Obiettivo clamorosamente fallito ed i 49ers tornano al Super Bowl dopo 7 anni.

Loading...

Loading...

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: NFL dean bertoncelj / Shutterstock.com