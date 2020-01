MotoGP, presentazione Yamaha 2020: data, programma, orario, tv, streaming

Saranno tolti i veli nella giornata del 6 febbraio alla nuova Yamaha che prenderà il via nel Mondiale MotoGP 2020. La moto che sarà nelle mani di Valentino Rossi e Maverick Vinales sarà presentata ufficialmente in contemporanea con il team satellite SIC Petronas di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. La sede dell’evento sarà Sepang, in Malesia, proprio in concomitanza con l’avvio dei primi test pre-stagionali della classe regina. La stagione è ormai davvero alle porte e la casa di Iwata in queste settimane ha profuso uno sforzo massimo per cercare di presentare una moto non solo bella (sembra che sarà meno “nera” rispetto all’edizione 2019 privilegiando quindi il classico blu Yamaha) ma soprattutto performante. Nella scorsa annata Maverick Viñales ha portato la M1 sul gradino più alto del podio in due occasioni, ad Assen e a Sepang, con la squadra che sembra aver imboccato la strada giusta nel corso della seconda metà di stagione anche se Valentino Rossi ha proseguito tra mille difficoltà.

IN TV — La presentazione della Yamaha MotoGP 2020 non sarà seguita in diretta tv, ma si potrà seguire sui canali social sia di Yamaha sia del team Monster Energy Yamaha.

PRESENTAZIONE YAMAHA MOTOGP 2020

Giovedì 6 febbraio, orario da definire

