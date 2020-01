MotoGP, Anthony West si ritira e accusa la FIM: “Gare truccate per favorire Rossi e Marquez”

Anthony West si è ufficialmente ritirato dal motociclismo agonistico a 38 anni, ma la vera notizia riguarda lo sfogo shock del pilota australiano nei confronti della Federazione Internazionale di Motociclismo. Il centauro nativo di Maryborough, vincitore di due gare nel Motomondiale (una in 250cc, l’altra in Moto2), ha accusato la FIM con un lungo post sul suo profilo Instagram in cui ha ripercorso i suoi ultimi travagliati anni di carriera svelando però alcuni retroscena molto pesanti legati ai due piloti più forti degli ultimi vent’anni: Valentino Rossi e Marc Marquez. Ricordiamo che West fu sospeso per doping nel 2012 dalla Federazione quando correva in Moto2 per poi tornare in pista nel 2016 con la Superbike. Di seguito le dichiarazioni di Anthony West contro FIM, Valentino Rossi e Marc Marquez.

“Mi ritiro. Sono finito. Queste persone corrotte sono fuori controllo e vogliono distruggermi. Ho corso in Brasile in un campionato che non è affiliato con la FIM. Adesso si inventano delle regole per fare in modo di controllarmi e non farmi correre neanche lì. Mi hanno già fermato andando in Kawasaki in Giappone e facendo in modo che bloccassero la mia sponsorizzazione per correre in Brasile. Odio la vita così com’é e stavo cercando di fare il mio meglio per tornare a posto. Sono stato cacciato di casa da mio padre. Non ho soldi. Non riesco a trovare un lavoro decente perché tutto quello che ho fatto nella mia vita è stato sprecare tempo correndo in moto. Che perdente che sono! Ho qualche consiglio per tutti: non pensate di riuscire a correre lavorando duro. Se vuoi vincere, devi pagare.

Hanno lasciato vincere Marquez un campionato in Moto2 con una centralina ECU truccata. Quando la squadra di Tom Luthi è andata a chiedere spiegazioni, dissero semplicemente che la Spagna aveva bisogno di un nuovo campione. Doveva accettare il secondo posto o anche meno, altrimenti non avrebbe gareggiato l’anno seguente. Hanno lasciato che Rossi vincesse il suo campionato in 500 grazie a delle gomme speciali fabbricate per lui espressamente per quelle piste. Hanno usato gomme speciali ufficiali solo per lui, così che potesse vincere le gare. Tutto quello che vedete è falso e controllato. Non credete a quello che vedete. Loro controllano chi vince e chi no. Sono terribilmente arrabbiato. Ho altre 100 storie come questa. Ci rinuncio. Avevo pianificato di tornare a correre a settembre ma non voglio più accettare tutta questa merda dalla FIM. Hanno distrutto la mia vita al punto da farmi desiderare di essere morto”.

Foto: Dario Dominin / Shutterstock.com