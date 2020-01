Moguls, Perrine Laffont e Mikael Kingsbury vincono nella Coppa del Mondo 2020 di Tremblant

Si è appena conclusa a Tremblant, in Canada la gara valida per la Coppa del Mondo 2020 di moguls, specialità dello sci freestyle. Nella gara maschile a spuntarla, per appena due decimi di punto, è stato il padrone di casa, il canadese Mikael Kingsbury, che con lo score di 86.80 è andato a precedere il nipponico Ikuma Horishima, secondo con 86.60. Terza piazza per il transalpino Benjamin Cavet con 83.99. Nella prova femminile a prevalere è stata la francese Perrine Laffont, con lo score di 82.14, mentre al secondo posto si è piazzata la kazaka Yuliya Galysheva con 80.99, infine completa il podio la russa Anastasiia Smirnova, terza con 80.18.

Classifica finale maschile

1 KINGSBURY Mikael CAN 86.80

2 HORISHIMA Ikuma JPN 86.60

3 CAVET Benjamin FRA 83.99

4 ELOFSSON Felix SWE 76.12

5 GRAHAM Matt AUS 75.62

6 ELOFSSON Oskar SWE 36.75

Classifica finale femminile

1 LAFFONT Perrine FRA 82.14

2 GALYSHEVA Yuliya KAZ 80.99

3 SMIRNOVA Anastasiia RUS 80.18

4 ANTHONY Jakara AUS 79.48

5 DUFOUR-LAPOINTE Justine CAN 78.59

6 SOAR Hannah USA 77.55

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse