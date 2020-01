Modena-Ravenna in tv oggi: orario, programma, streaming, sestetti Coppa Italia volley 2020

Oggi, 22 gennaio, in campo Modena-Ravenna match valido per il quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile. La squadra che vincerà la partita si qualificherà alla Final Four in programma a Bologna nel weekend del 22-23 febbraio. Si tratta di un derby molto sentito che vedrò i canarini godere dei favori del pronostico.Gli uomini di Andrea Giani, terza forza del campionato al termine del girone d’andata del campionato, ospiteranno la Consar che aveva chiuso la prima metà di SuperLega al sesto posto.

Modena si affiderà come sempre a Ivan Zaytsev, Bartosz Bednorz e Matt Anderson per proseguire la caccia al trofeo mentre dall’altra parte della rete si punterà su Daniele Lavia e Sharone Vernon-Evans. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Modena-Ravenna, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MODENA-RAVENNA, COPPA ITALIA VOLLEY: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO:

20.30 Leo Shoes Modena vs Consar Ravenna

Loading...

Loading...

Diretta streaming su Eleven Sports.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo