Marton Fucsovics, Australian Open 2020: “Jannik Sinner sarà una superstar. Ho vinto per l’esperienza”

Jannik Sinner è stato eliminato da Marton Fucsovics al secondo turno degli Australian Open 2020, l’azzurro ha terminato la propria corsa nel primo Slam della stagione di tennis venendo battuto in tre set dal solido ungherese. Il 18enne ha faticato a esprimersi al meglio e ha sofferto il gioco molto concreto dell’avversario che ha sfruttato tutta la sua esperienza ed è riuscito a conquistare il passaggio del turno contro l’azzurro che era al debutto sul cemento di Melbourne. L’altoatesino è indubbiamente un talento cristallino e deve continuare a lavorare per essere ancora più competitivo nel circuito, tutti i big gli stanno facendo i complimenti per le sue doti come dimostrano gli elogi di Roger Federer e Rafael Nadal arrivati negli ultimi giorni.

Oggi lo stesso Marton Fucsovics ha speso parole al miele per Jannik Sinner al termine della partita vinta agli Australian Open dove il vento ha sicuramente inciso sul rendimento dei due contendenti. Il magiaro ha rilasciato interessanti dichiarazioni riportate da Ubitennis: “Erano condizioni difficili, per tutti e due. Per la prima volta nella mia carriera, forse, posso dire che 10 anni di esperienza in più sono davvero stati un vantaggio, ho gestito meglio la situazione. Jannik ha dei colpi fantastici, ha solo 18 anni, se continuerà a lavorare così sarà una superstar. Sì, non esagero, ne sono sicuro. Penso che dal lato di campo difficile, controvento, dove lui ha perso i servizi decisivi, io ho sapito giocare in modo intelligente, solido, senza cercare colpi spettacolari o ad alto rischio. Battere Shapovalov ha fatto scattare qualcosa di positivo a livello di confidenza nei miei mezzi. In carriera ho perso tante partite lottate anche contro le star, i top-10, ma tra due settimane avrò 28 anni. E ho pensato che è ora che io metta a frutto tutti gli anni di circuito, e arrivare finalmente a traguardi importanti”.

Foto: Valerio Origo