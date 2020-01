LIVE Trieste-Olimpia Milano 6-12, Serie A basket in DIRETTA: ottimo inizio ospite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ultimo minuto di gioco nel primo periodo.

15-23 Completa il gioco da tre punti il classe 1992.

14-23 Canestro e fallo di Mitchell sull’alley oop alzato da Cavaliero.

12-23 Altri due punti per Biligha che si appoggia al tabellone.

12-21 Secondo canestro di giornata per Mitchell.

10-21 Roll a bersaglio col floater.

10-19 Peric appoggia al vetro il -9.

8-19 Sykes gioca in isolamento contro Peric e gli spara in faccia il jumper.

8-17 Washington si iscrive a referto per Trieste.

6-17 Sykes alza il pallone per Biligha che lo controlla seppur con difficoltà e affonda la bimane. Doppia cifra di vantaggio milanese.

4′ al termine del primo quarto.

6-15 Milano gioca benissimo in transizione offensiva, con Cinciarini a spingere e a trovare Roll, il tunisino cede il tiro da tre a Sykes che non sbaglia. Timeout Dalmasson.

Sbaglia il libero aggiuntivo l’argentino.

6-12 Altri due per Scola col fallo! Grande uso del piede perno dell’argentino.

6-10 Mitchell replica servito da Hickman.

4-10 Tarczewski di disfa di Peric sotto canestro e schiaccia a due mani.

4-8 Si riscatta dall’errore in lunetta l’argentino, infilando la tripla del +4.

4-5 1/2 in lunetta per Scola.

4-4 Risponde Rodriguez aggirando Washington e segnando in sottomano rovesciato.

4-2 Peric cattura il proprio errore a rimbalzo e girandosi sul perno segna appoggiandosi al vetro.

2-2 Micov pescato col taglio da Cinciarini ne appoggia due facili.

2-0 Subito a segno l’ex Hickman in penetrazione.

SI PARTE!

17:29 I QUINTETTI TITOLARI: TRIESTE: Hickman-Jones-Washington-Peric-Mitchell; MILANO: Rodriguez-Cinciarini-Micov-Scola-Tarczewski.

17:25 Presentazione delle due formazioni in corso, pochi minuti all’inizio della contesa

17:20 Dieci minuti circa alla palla a due all’Allianz Dome di Trieste; arbitreranno l’incontro Alessandro Vicino, Lorenzo Baldini e Gianluca Capotorto.

17:15 Oltre agli indisponibili Jeff Brooks e Riccardo Moraschini, coach Ettore Messina lascia fuori per turnover Arturas Gudaitis e Nemanja Nedovic; presenti nei 12 i classe 2003 Giovanni Tam e Francesco Gravaghi.

17:10 Quarto confronto assoluto tra le due compagini, in quanto la Pallacanestro Trieste 2004 non è legata alla società che disputò la Serie A dal 1975 al 2004. I precedenti risalgono al match d’andata e alle due partite della scorsa stagione, e vedono Milano comandare per 3 successi a zero. Prendendo in considerazione il club giuliano che ha preceduto quello attuale, il bilancio è di 34 vittorie a 11 per i meneghini, mentre in quel di Trieste è di 11-10 per i padroni di casa.

17:05 L’Olimpia affronta i friulani (penultimi in classifica) in un match sulla carta abbordabile; la squadra di coach Dalmasson ha però aggiunto talento ed esperienza al proprio roster e darà sicuramente battaglia ai milanesi, alla ricerca di una vittoria che sarebbe vitale in chiave salvezza.

17:00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Pallacanestro Trieste 2004 e Olimpia Milano, valido per la ventesima giornata di campionato di Legabasket.

La presentazione della 20^ giornata di Serie A

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano, valido per la ventesima giornata del girone di ritorno di Legabasket. Trasferta in Friuli al PalaTrieste per i meneghini, quinti in classifica, che affrontano i triestini, penultimi della classe e in piena lotta retrocessione.

L’Olimpia è reduce dalla sconfitta settimanale di Istanbul contro il Fenerbahce di Datome e Obradovic e proverà a rialzare la testa dopo la sconfitta nel posticipo di settimana scorsa patita contro la Leonessa Brescia (78-72). Nel derby lombardo, gli uomini di coach Ettore Messina hanno ceduto in un finale punto a punto contro la squadra di Vincenzo Esposito, sotto i colpi di DeAndre Lansdowne e Ken Horton (45 punti in due). Senza Luis Scola e Sergio Rodriguez contro i bresciani i migliori in casa biancorossa sono stati Keifer Sykes (19 punti) e Kaleb Tarczewski (9 punti e 11 rimbalzi).

I friulani di coach Eugenio Dalmasson nell’ultimo turno hanno perso sul campo di Varese (91-85), riuscendo ad arrivare sino al -4 nel finale, dopo aver toccato i 20 punti di distacco ad inizio ultimo quarto; la rimonta non si è però concretizzata, nonostante i 16 punti di Kodi Justice e del neo acquisto Deron Washington. Nell’ultimo mese i triestini hanno operato pesantemente sul mercato, rinunciando a Jon Elmore e Arturs Strautins e mettendo sotto contratto lo stesso Washington, Ricky Hickman e Riccardo Cervi, tre innesti di assoluto livello per una squadra che punta alla salvezza.

Nella gara d’andata, disputata al PalaLido, i milanesi vinsero per 88-73, con 22 punti di Michael Roll e 15 con 6 assist di Sergio Rodriguez. Per questa partita non saranno a disposizione Jeff Brooks e Riccardo Moraschini. I padroni di casa dovrebbero recuperare Matteo da Ros, assente contro Varese. Sono due gli ex della partita, entrambi tra le fila triestine: Daniele Cavaliero ha vissuto due anni all’Olimpia (2004-06) dopo le giovanili; Ricky Hickman ha passato invece una sola e deludente stagione con le “scarpette rosse” nel 2016-17, dopo l’esperienza al Fenerbahce.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 17.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano.

