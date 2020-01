La malattia di Mondelli, gli infortuni di Paris e Zaniolo: inizio 2020 da incubo per l’Italia

Un inizio di 2020 peggiore per l’Italia dello sport, a livello di sfortuna e di infortuni, non poteva davvero esserci. Tre atleti attesissimi, per presente e futuro, tre bruttissimi colpi da sopportare: Filippo Mondelli, Dominik Paris e Nicolò Zaniolo, situazioni diverse ma destini simili.

Partiamo dal canottiere comasco campione del mondo 2018 in quattro di coppia. Per lui il discorso è a parte: a prevalere è infatti la preoccupazione per la salute rispetto a quella in chiave risultati sportivi. All’atleta delle Fiamme Gialle è stata riscontrata una patologia ossea per la quale si sono rese necessarie nuove ed approfondite indagini. L’obiettivo per lui e per tutto il pubblico tricolore è quello di riuscire a risolvere al meglio questi problemi, con il sogno Tokyo 2020 sullo sfondo. Le sue parole: “Da qualche giorno lamentavo un risentimento a un ginocchio e questa diagnosi è stata per me inaspettata in ogni modo sono sereno ed estremamente fiducioso sull’esito di queste ulteriori indagini condotte in una struttura all’avanguardia. Considero questo periodo solo un momento lontano dai remi e spero di farvi ritorno quanto prima completamente ristabilito”.

Nel posticipo della 19ma giornata del campionato di Serie A di calcio era arrivato il brutto colpo per Zaniolo. Per il centrocampista della Roma è arrivata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione al menisco dello stesso ginocchio. Il posto da titolare nella Nazionale di Roberto Mancini in chiave Europei di giugno era praticamente certo, con questo problema ora diventa anche difficile riuscire a recuperare in vista della manifestazione continentale, anche se il mirino resta puntato. A commentare è proprio il ct della Nazionale azzurra: “Mi spiace, sarebbe migliorato ancora. Nicolò è unico perché copre più ruoli, è potente e ha caratteristiche diverse dagli altri. Al telefono l’ho sentito bene, carico: è giovane, può farcela per l’Europeo”.

Oggi l’ennesimo evento infausto. Uno scatenato Paris, in lotta addirittura per la Coppa del Mondo generale di sci alpino con le due splendide vittorie di Bormio a fine 2019, ha dovuto salutare il circo bianco almeno per questa stagione. In allenamento l’altoatesino è caduto ed ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una micro-frattura della testa del perone. Le sue dichiarazioni: “La mia stagione finisce qui. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c’è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi”.

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse