Karate, otto i convocati italiani per la Premier League di Parigi

Si terrà nel prossimo weekend, da venerdì 24 a domenica 26, la Premier League di Parigi di Karate, valida per il ranking mondiale e di conseguenza per la qualificazione olimpica in vista di Tokyo 2020. Saranno otto, come riporta il sito della fijlkam, i karateka convocati dalla nazionale italiana che cercheranno di strappare il pass per i primi Giochi Olimpici nella storia della disciplina.

Nel Kata ci sono Viviana Bottaro e Mattia Busato, rispettivamente terza e settimo nel ranking olimpico. Nel Kumite femminile Clio Ferracuti (+68 kg), in quarta posizione, Sara Cardin (-55), nona, e Silvia Semeraro (-68), terza. Per quanto riguarda il Kumite maschile ci saranno Angelo Crescenzo (-60), che difende il secondo posto nel ranking olimpico, Luca Maresca (-67), settimo, e Luigi Busà (-75), sesto.

Saranno più di 30, invece, gli azzurri che prenderanno parte all’evento con le rispettive squadre di appartenenza.

Foto: fijlkam