Italia-Russia: programma, orario e tv Europei pallanuoto femminile 2020

A Budapest, in Ungheria, si è chiusa la prima fase degli Europei 2020 di pallanuoto femminile: la prima fase del torneo, aperta con la facile vittoria del Setterosa sulla Germania e proseguito con le battute d’arresto contro Spagna ed Olanda, prima dei larghi successi su Israele e Francia, è valsa all’Italia la qualificazione ai quarti di finale come terza del Girone B, ed ora la Nazionale sarà impegnata domani, martedì 21 gennaio, contro la seconda classificata del Girone A. Nella prima fase infatti le 12 squadre sono divise in due gironi da sei con le migliori quattro che sono passate ai quarti di finale.

L’Italia, alla ricerca del successo finale per staccare anche il pass per Tokyo 2020, (che arriverà ugualmente in caso di approdo in finale contro la Spagna) nella seconda fase dovrà affrontare la Russia. La prima gara ad eliminazione diretta contro le russe avrà luogo domani con inizio alle ore 16.00.

La gara sarà trasmessa in diretta in tv in chiaro su RaiSport+HD, mentre potrà essere seguita in diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, che trasmetterà tutto il torneo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. Di seguito il programma completo della gara di domani, martedì 21 gennaio 2020, con l’orario della sfida.

COME SEGUIRE LIVE ITALIA-RUSSIA

Martedì 21 gennaio 2020

ore 16.00, a Budapest

Italia-Russia

Loading...

Loading...

Diretta tv in chiaro su RaiSport+HD

Diretta streaming gratuita su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV

Diretta live testuale su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maurizio Valletta LPS