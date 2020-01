Italia-Galles orario e tv, Sei Nazioni rugby 2020: programmazione Dmax, programma, streaming

Inizia domani, con fischio d’inizio alle 15.15, il Guinness Sei Nazioni 2020 e inizia con la sfida di Cardiff tra i campioni in carica del Galles e l’Italia del neo ct Franco Smith. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Dmax, ma sarà visibile anche in streaming web su Dplay.

Per il proprio debutto alla guida dell’Italrugby Smith sceglie un triangolo allargato con Matteo Minozzi estremo e sulle ali Mattia Bellini e Leonardo Sarto. Coppia di centri inedita formata da Carlo Canna e Luca Morisi che collezioneranno rispettivamente 40 e 30 caps con Italrugby nel prossimo match. Confermata la mediana e le terze linee che hanno ben figurato nel secondo match della Rugby World Cup in Giappone contro il Canada, con Braley che affiancherà Allan, mentre il numero 8 Steyn sarà supportato da Negri e Polledri. In seconda linea accanto ad Alessandro Zanni troverà spazio l’esordiente Niccolò Cannone. Prima linea tutta di marca Zebre con Zilocchi e Lovotti che giocheranno ai lati di Luca Bigi, al suo primo cap da capitano della Nazionale.

La scelta, a sorpresa, di Carlo Canna – di norma apertura – a centro è stata spiegata così da Franco Smith. “Ci sono giocatori infortunati in quel ruolo, come Campagnaro, ma questa è una opportunità per valutare meglio i giocatori a mia disposizione. Carlo sta giocando una buona stagione con le Zebre e merita una opportunità. Avremo un doppio playmaker in campo, decisione in linea con il nostro piano di gioco”. Canna che dovrà affrontare una coppia di centri potenti, come George North e Hadleigh Parkes, mentre anche Wayne Pivac fa esordire un giocatore dal primo minuto, l’ala Johnny McNicholl.

PROGRAMMA GALLES-ITALIA SEI NAZIONI RUGBY 2020

I giornata

Sabato 1° febbraio

Galles vs Italia – ore 15.15

Loading...

Loading...

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPlay

Diretta live testuale su OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carlo Cappuccitti – LPS