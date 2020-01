Calendario Sport invernali 1-2 febbraio: orari, programma e tv di tutti gli eventi

Il calendario degli sport invernali nel weekend del 1-2 febbraio si preannuncia particolarmente intenso, appassionante e avvincente con tanti eventi in programma assolutamente da non perdere. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà di scena a Sochi con le gare femminili (discesa e superG) e a Garmisch con le prove maschili (discesa e giante), lo slittino sarà assoluto protagonista a Oberhof, da non perdere il salto con gli sci a Sapporo e la combinata nordica a Seefeld. Poi bob, skeleton, snowboard e sci freestyle mentre sci di fondo, biathlon e sport del ghiaccio osserveranno un fine settimana di riposo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, gli eventi, gli orari e il palinsesto degli sport invernali nel weekend del 1-2 febbraio. Prevista la DIRETTA LIVE scritta generale su OA Sport per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SPORT INVERNALI (1-2 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

SABATO 1° FEBBRAIO:

08.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa femminile a Rosa Khutor (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

09.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a St. Moritz

10.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Oberhof (diretta streaming su fil-luge.org)

11.00 BIATHLON (Mondiali juniores) – Sprint maschile a Lenzerheide

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa maschile a Garmisch (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

12.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile e femminile a Megeve

13.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen HS109 a Seefeld (diretta tv su Eurosport)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a St. Moritz

13.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio a Oberhof (diretta streaming su fil-luge.org)

14.00 BIATHLON (Mondiali juniores) – Sprint femminile a Lenzerheide

15.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen 10 km a Seefeld (diretta tv su Eurosport)

15.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 femminile a Oberstdorf

18.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile e femminile a Mammoth (diretta tv su Eurosport)

22.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile e femminile a Mammoth (diretta tv su Eurosport)

DOMENICA 2 GENNAIO:

02.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo

09.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a Rosa Khutor (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

09.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Oberhof (diretta streaming su fil-luge.org)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 a St. Moritz

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Garmisch, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

11.00 BIATHLON (Mondiali giovani) – Pursuit maschile a Lenzerheide

12.00 BIATHLON (Mondiali giovani) – Pursuit femminile a Lenzerheide

12.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen HS109 (diretta tv su Eurosport)

13.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team relay a Oberhof (diretta streaming su fil-luge.org)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Garmisch, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport)

14.15 BIATHLON (Mondiali juniores) – Pursuit maschile a Lenzerheide

14.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen 15 km (diretta tv su Eurosport)

15.20 BIATHLON (Mondiali juniores) – Pursuit femminile a Lenzerheide

15.30 SALTO CON GLI SCI – HS137 femminile a Oberstdorf

