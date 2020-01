Golf, tanti americani di spicco a caccia del titolo al Saudi International 2020. Sette azzurri pronti alla battaglia

Lo European Tour 2020 termina la prima parte dei tornei in Medio Oriente in stagione con la seconda edizione del Saudi International e, esattamente come è accaduto nelle precedenti settimane, il field di partenza è costellato da superstar americane.

Il percorso del Royal Greens Golf & Country Club, situato nel lussuruoso distretto di Al Murooj (a nord di Gedda), sembra essere costruito su misura per i grandi battitori nonostante sia un par 70 e ci sia quindi un solo par 5 ogni 9 buche. La ragione è molto semplice, i par 4 in particolare della 1, della 7 della 10 e della 17 sono molto corti e chi possiede una marcia in più col driver può arrivare sotto al green o anche raggiungerlo col primo colpo, di fatto guadagando in caso di precisione un enorme vantaggio.

Dustin Johnson torna per difendere il titolo della passata stagione, Patrick Reed proverà a dimenticare il disastroso 10 che lo ha estromesso dai giochi alla 18 nel suo terzo giro del 2019 e soprattutto ci sarà Brooks Koepka, chiamato a difendere la sua posizione di numero 1 del mondo dall’assalto di Jon Rahm (che giocherà a Phoenix sul PGA Tour). L’americano dovrà fare assolutamente meglio dello scarso 57esimo posto raggiunto l’anno scorso da queste parti e gli servirà una quarta posizione per avere la matematica certezza di restare a capo dell’OWGR anche in caso di successo dello spagnolo in Arizona. Saranno presenti, tra gli altri, anche Phil Mickelson, lo svedese Henrik Stenson e il bombardiere belga Thomas Pieters.

Per quanto riguarda gli azzurri continua il percorso di Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Francesco Laporta e Renato Paratore che – chi più chi meno – hanno già dimostrato buone cose in questo primo mese del nuovo anno solare. In particolare i fari saranno puntati sul romano Pavan che dopo la straordinaria campagna 2019 non è apparso particolarmente brillante in questo gennaio ed è quindi molto desideroso di riscatto.

Loading...

Loading...

Per vivere le emozioni del Saudi International 2020 si potrà sfruttare il servizio offerto da Golf TV, il canale digitale che trasmette i più importanti eventi golfistici di PGA Tour e European Tour.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock.com