Golf, PGA Tour 2020: Francesco Molinari non supera il taglio all’American Express. Scheffler e Landry si dividono il comando

Si conclude senza gloria l’avventura di Francesco Molinari nel suo American Express a La Quinta, in California. Il torinese, infatti, non riesce a superare il taglio, eccezionalmente al terzo giro, di questo torneo del PGA Tour 2020, terminando al 138° posto da solo, pari con il par sia nel giro che nel torneo, molto lontano dalla quota che gli avrebbe consentito di giocare nell’ultima giornata.

Tutta la top 5 è composta da americani. Al comando del torneo, con -21, ci sono Scottie Scheffler e Andrew Landry, che hanno girato l’uno sullo Stadium Course e l’altro sul Nicklaus Tournament Course. Terzo a quattro colpi è il leader di ieri Rickie Fowler (Stadium), davanti a Ryan Moore (Stadium) e Chase Seiffert (Nicklaus), a -16. Sesta posizione a -15 per un altro statunitense, Andrew Putnam (Stadium) assieme al messicano Abraham Ancer (Stadium) e al danese Sebastian Cappelen (La Quinta Country Club). Molto nutrito il gruppo dei noni (undici) a -14, che comprende tantissimi nomi di spicco, tra i quali gli americani Brendon Todd, Wes Roach e Tony Finau, l’austriaco Sepp Straka, l’inglese Paul Casey, lo svedese Alex Noren e il sudcoreano Sungjae Im.

Molti giocatori di peso non sono riusciti a superare il taglio al pari di Molinari: si notano in particolare gli americani Chez Reavie, Phil Mickelson, Aaron Wise, Adam Long (vincitore un anno fa), Patton Kizzire, Kevin Kisner, Jason Kokrak e Zach Johnson, il danese Lucas Bjerregaard, il norvegese Kristoffer Ventura, il neozelandese Danny Lee e lo scozzese Martin Laird.

Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com