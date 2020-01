Golf femminile, cancellato il Blue Bay LPGA 2020 a causa del coronavirus

Continua ad aumentare il numero degli eventi sportivi cancellati, spostati o rinviati in Cina a causa del coronavirus: alla già lunga lista degli scorsi giorni si aggiunge, secondo quanto scritto dall’ANSA, un torneo di golf femminile facente parte del massimo circuito americano.

Il Blue Bay LPGA, in calendario dal 5 all’8 marzo ad Hainan, è stato definitivamente cancellato. Si stanno iniziando ad eliminare dal calendario internazionale dunque, anche eventi previsti nel mese di marzo, e non fino a febbraio, come accaduto finora, quindi ora sono messi in dubbio anche i Gran Premi di Formula E, calendarizzato per il 21 marzo ad Hainan e quello di F1, previsto a Shanghai il 19 aprile.

Intanto sono stati spostati in Australia il torneo di qualificazione olimpica di calcio femminile, ed in Giordania quello della boxe. Cancellati invece la Coppa del Mondo di sci alpino, la tappa del Mondiale di rally, ed i Mondiali indoor di atletica, mentre la Federcalcio cinese ha sospeso tutte le gare.

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse