Golf, Amy Olson comanda lo US Open 2020 dopo la prima giornata grazie a una hole in one

A Houston si è aperto nella notte l’ultimo Major femminile della stagione del golf, lo US Open 2020, giunto alla 75esima edizione. La statunitense Amy Olson ha stupito tutti nel corso della prima giornata, prendendosi la leadership dell’importante evento grazie a un ottimo 67 (-4) sul Champions Golf Club di Cypress Creek.

La ventottenne del North Dakota è stata anche in grado di registrare una hole in one, sul par 3 della 16 lungo 141 yards. Alle sue spalle troviamo un terzetto di giocatrici, tra le quali figura la coreana Yu Jin Sung che incredibilmente a sua volta ha trovato l’ace personale, questa volta al par 3 della 4. Con lei a -3 anche la thailandese Moriya Jutanugarn e la giapponese Hinako Shibuno, vincitrice dell’AIG Women’s British Open 2019.

Loading...

Loading...

L’amatrice svedese Linn Grant è tra le atlete al quinto posto con un primo round in due colpi sotto al par del campo, insieme alla vincitrice dell’AIG Women’s British Open 2020 Sophia Popov, Charley Hull, Gerina Piller e la 19enne filippina Yuka Saso.

michele.brugnara@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse