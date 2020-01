Fenerbahce-Olimpia Milano orario e tv: programma, streaming e palinsesto Eurolega basket 2020

Venerdì (24 gennaio) si svolgerà la sfida tra il Fenerbahce Beko Istanbul e l’Olimpia Milano, match valido per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 18.45 presso la Ulker Sports and Events Arena di Istanbul, terza trasferta consecutiva delle scarpette rosse dopo le sconfitte contro l’Anadolu Efes Istanbul e il Maccabi Tel Aviv.

Due sconfitte che hanno riportato la squadra di Ettore Messina in ottava posizione, con l’accesso alla seconda fase del torneo in bilico e la trasferta turca sarà proprio contro una delle avversarie dirette che hanno messo Milano nel mirino. L’Olimpia, infatti, arriva all’appuntamento con 10 vittorie e altrettante sconfitte, mentre il Fenerbahce ha vinto 8 match, perdendone 12 e si trova in undicesima posizione. La squadra di Istanbul ha perso col Barcellona nell’ultimo turno, ma arrivava da tre successi consecutivi, mentre lontano dal Forum di Assago Rodriguez e compagni non vincono dallo scorso ottobre, con sette ko consecutivi.

Nel match d’andata l’Olimpia si è imposta sul Fenerbahce per 87-74 con una prestazione maiuscola di Sergio Rodriguez e servirà ritrovare lo spirito di quella sera per espugnare l’Ulker Arena. Nella prima fase del torneo i turchi si sono dimostrati vulnerabili in difesa, con una media di 80,7 punti concessi a partita, ma nelle ultime tre partite la media è scesa drasticamente a 69,7. Milano, di contro, ha il peggior attacco da due punti (46,6%) e dovrà puntare soprattutto sui rimbalzi offensivi per avere più extra-possessi possibili per alzare le proprie percentuali e mettere in difficoltà la difesa turca.

La partita tra Olimpia Milano e Fenerbahce Istanbul non sarà visibile in diretta tv, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

FENERBAHCE-OLIMPIA MILANO: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO, TV

Venerdì 24 gennaio 2020

Ore 18.45: Fenerbahce Istanbul-Olimpia Milano

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

ducciofumero@gmail.com

Credits: Ciamillo