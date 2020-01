F1, come sarà la nuova Ferrari? Più agile e maneggevole con fiancate più snelle: i dettagli della Rossa per il 2020

A Maranello fervono i preparativi per la realizzazione della nuova Ferrari che verrà presentata ufficialmente il prossimo 11 febbraio. Il Cavallino Rampante lancia il guanto di sfida a Mercedes e Red Bull, l’obiettivo è quello di tornare a vincere il Mondiale F1 a tredici anni di distanza dall’ultimo sigillo firmato da Kimi Raikkonen nell’ormai lontano 2007. Durante l’inverno si è lavorato alacremente per migliorare il carico aerodinamico generato dal corpo vettura rispetto a quanto successo l’anno scorso e si era accennato al rinnovamento delle sospensioni in modo da migliorare la gestione degli pneumatici.

Come riporta la Gazzetta dello Sport è stato definitivamente adottato un terzo elemento ad azionamento idraulico, proprio attorno a questo aspetto è stata riprogettata la sospensione anteriore mentre quella posteriore sarà dotata di un inerter idraulico. Chiaramente queste modifiche hanno rivoluzionato la monoposto tanto che c’è stato anche il cambio delle geometrie all’avantreno e al retrotreno. Da una parte un bracket più accentuato di ispirazione Mercedes in modo da ottenere il riposizionamento del centro di rollio dell’avantreno garantendo così più stabilità nei curvoni veloci e maggiore rapidità nei cambi di direzione stretti. Dall’altra, la sospensione posteriore comporta invece un disegno del cambio più compatto e più corto di tre centimetri rispetto al 2019 (possibile una riduzione del passo con annesso incremento di maneggevolezza nei tratti guidati).

Per quanto riguarda la power unit, c’è stato un diverso disegno dell’airscope e dei condotti che dal compressore portano al cassoncino di aspirazione: il radiatore per il raffreddamento dell’ERS sarebbe dunque posto sopra all’airbox come fanno Mercedes e Red Bull, liberando così spazio sulle fiancate e migliorando l’affidabilità e l’aerodinamica.

Foto: Lapresse