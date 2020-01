Equitazione: Isabell Werth fa suo anche il dressage di Coppa del Mondo di Amsterdam, 15° Francesco Zaza

Si chiude con l’ennesimo successo della tedesca Isabell Werth la tappa di Amsterdam della Coppa del Mondo di equitazione, specialità dressage, al termine di una gara dominata dalla cavallerizza cinquantenne. La teutonica, infatti, autentica leggenda della disciplina con ben sei ori olimpici nel palmarès, ha completato la prova con lo score di 90.280, chiudendo in testa per quattro giudici su cinque, in sella al suo fidato Wehiegold OLD.

Seconda piazza per la britannica Charlotte Dujardin, insieme a Mount St John freestyle, con il punteggio di 89.505, mentre a chiudere il podio troviamo l’olandese Edward Gal, padrone di casa, racimolando lo score di 85.385 su Glock’s Zonik.

Fuori invece dalle prime tre posizioni, e questa è una novità, tre tedesche, con Jessica von Bredow-Werndl quarta su Zaire-E, Helen Langehanenberg quinta su Damsey e Dorothee Schneider settima su Sammy Davis jr.

In gara anche un italiano, Francesco Zaza, che termina quindicesimo insieme a Wispering Romance, con 74.015.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock