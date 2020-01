Coronavirus: che cos’è, cause, cura, prevenzione, sintomi, probabilità di morte

Il coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio la Cina, il primo cluster importante è stato registrato lo scorso 31 dicembre a Wuhan, metropoli cinese da oltre 11 milioni di abitanti. La maggior parte dei casi aveva un legame epidemiologico con il mercato Huanan Seafood nel sud della Cina. Il 9 gennaio è stato identificato un nuovo coronavirus che sta divampando in tutto il Paese. Il virus è arrivato anche in Italia tramite due turisti cinesi sbarcati a Milano Malpensa lo scorso 23 gennaio e poi direttisi a Roma. Al momento i voli da e per Wuhan sono stati sospesi ma conosciamo meglio cosa è il coronavirus con sindromi, cause, possibilità di cura e tutto quello che bisogna sapere.

CHE COS’È IL CORONAVIRUS?

Il coronavirus è una vasta famiglia di virus capace di causare diverse malattie: si va dal comune raffreddore misto a influenza fino a patologie decisamente più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Il nuovo coronavirus che sta divampando in Cina non è altro che un nuovo ceppo di questi virus (CoV) che in precedenza non erano mai stati identificati dall’uomo.

QUALI SONO LE CAUSE DI CORONAVIRUS:

La fonte dell’infezione non è ancora nota e potrebbe essere ancora attiva. La possibilità trasmissione da uomo a uomo è stata confermata.

QUALI SONO I SINTOMI DI UNA PERSONA COLPITA DA CORONAVIRUS?

I sintomi più comuni del coronavirus sono febbre, tosse, difficoltà respiratorie: sono queste le patologie che vanno per la maggiore in Cina in questo momento ma attenzione perché ci sono anche cause più gravi. Si parla infatti di polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale fino anche alla morte.

IL CORONAVIRUS PUÒ PORTARE ALLA MORTE?

La risposta è purtroppo affermativa. Sì, il coronavirus può condurre alla morte. Si tratta di casi relativamente rari ma è un’ipotesi concreta e che va seriamente presa in considerazione.

PREVENZIONE DAL CORONAVIRUS: COME CI SI CURA?

Al momento non esiste un vaccino, i tempi per realizzarne uno sono relativamente lunghi. Non esiste nemmeno un trattamento spefico per la cura, il trattamento si basa sui sintomi specifici del paziente.

Le raccomandazioni per la prevenzione sono le consuete in questi casi: lavarsi frequentemente le mani, starnutire o tossire sempre in un fazzoletto o nel peggiore dei casi nel gomito flesso, evitare il contatto ravvicinato con chi mostri sintomi sospetti, seguire una dieta sicura (no o a carne cruda, frutta o verdura non lavata, bevande non imbottigliate). Naturalmente sono sconsigliati i viaggi in Cina salvo casi di estrema necessità.

Foto: Lapresse