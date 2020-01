Conor McGregor e le prossime sfide: quale sarà il futuro? Rivincita con Nurmagomedov, White: “Sarà come Ali-Foreman”

Conor McGregor è tornato alla grande sconfiggendo Donal Cerrone in appena 40 secondi. A Las Vegas è andato in scena un combattimento lampo, l’irlandese è tornato sull’ottagono a quindici mesi dalla brutta sconfitta per sottomissione contro Khabib Nurmagomedov e ha letteralmente demolito il ribattezzato Cowboy: una serie di colpi di spalla, un calcio al volto e una raffica di pungi hanno costretto l’arbitro a interrompere la contesa dopo pochissimi istanti. Il ribattezzato Notorius è tornato col botto, il volto simbolo delle arti marziali miste ha fatto saltare il banco e ora guarda con grande ottimismo al futuro.

Il 31enne si è imposto tra i pesi welter dopo essere già stato Campione del Mondo dei pesi piuma e dei leggeri, ora quali saranno le prossime sfide? Il sogno già palesato è quello di vincere il titolo iridato in questa categoria e il guanto di sfida a Masvidal e Usman è lanciato ma la suggestione è quella della rivincita con Nurmagomedov, un fuoriclasse della MMA che è imbattuto con 28 successi all’attivo e che a marzo dovrà difendere la cintura contro Tony Ferguson.

Dana White, Presidente di UFC, ha già rilanciato e ha definito il possibile McGregor-Nurmagomedov come un match del secolo paragonandolo ad alcuni degli incontri di boxe che hanno fatto la storia dello sport: “Khabib ha 28 vittorie e zero sconfitte, la sua sta diventando un’epopea. E dopo la vittoria di Conor stasera, considerando anche quanto è diventato famoso Khabib, saremmo di fronte a un Hagler-Hearns, un Ali-Foreman o un Ali-Frazier. Una rivalità e un incontro per il titolo con un appeal mondiale, è da fare. Conor deve fare la rivincita con Khabib. Non sarà a Mosca. Las Vegas avrebbe senso, ma a Khabib non piace. Altri posti? New York, Dallas, in uno stadio in Inghilterra… qui avrebbe senso”.

Foto: Lapresse