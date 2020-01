Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld 2020: ovviamente Jarl Magnus Riiber in testa dopo il PCR. Avanti gli italiani

Iniziato il week-end in terra austriaca, precisamente in quel di Seefeld, per la Coppa del Mondo di combinata nordica. In programma tre Gundersen tra venerdì e domenica, oggi è andato in scena il Provisional Competition Round.

137,4 punti per il solito Jarl Magnus Riiber, che come di consueto non lascia neanche le briciole agli avversari. Seguono il tedesco Manuel Faisst e l’altro scandinavo Espen Bjoernstad.

Qualificati i quattro azzurri, anche se con prestazioni non eccezionali: 36° Alessandro Pittin, rispettivamente 41° e 42° Samuel Costa e Raffaele Buzzi, mentre è 50° Lukas Runggaldier.

Foto: Lapresse