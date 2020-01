Ciclocross, Nicolas Samparisi a poche ore dal Mondiale: “Penso che Van der Poel non abbia rivali, voglio dare tutto”

Si accendono i riflettori sul weekend più atteso della stagione di ciclocross. L’1-2 febbraio andrà in scena in quel di Dubendorf, in Svizzera, il tanto atteso Campionato del Mondo 2020. Tutte le nazionali sono arrivate in terra elvetica, compresi i nostri azzurri e soprattutto gli uomini Élite, con la coppia formata da Christian Cominelli e Nicolas Samparisi, che saranno al via della prova regina di domenica pomeriggio. Abbiamo intervistato proprio il valtellinese Samparisi della KTM Alchemist Selle SMP Dama, reduce da una stagione vissuta da vero protagonista dalla prima all’ultima gara, fino ad arrivare alla tanto bramata convocazione per la prova iridata da parte del CT Fausto Scotti. Il ventisettenne azzurro ha già analizzato il percorso, conosce molto bene gli avversari, sa che i pronostici giocano tutti a favore di un certo Mathieu van der Poel, ma ha comunque tanta voglia di battagliare per giocarsi un piazzamento di rilievo e di onorare al meglio la maglia che porta sulle spalle.

Parliamo del tuo bilancio stagionale .

“Sono abbastanza soddisfatto della mia stagione. Ho vinto tre corse, ho indossato per quattro tappe la maglia di leader del Master Cross, per poi finire secondo nella classifica finale. Ho anche conquistato il terzo posto al Campionato italiano Élite; ed ora sono qui al Mondiale per difendere i colori azzurri”.

Qual è stata la gioia più grande? E il rammarico?

“La gioia più grande della stagione? Sicuramente centrare il podio tricolore; tanta fatica e sudore per salirci nuovamente dopo il secondo posto quando ero Under23. Il rammarico più grande sicuramente è stato quello di perdere la classifica del Master Cross dopo essere stato alla lunga leader; soltanto un punto all’ultima gara mi ha fatto perdere la generale”.

Com’è il percorso del Mondiale? Una tua considerazione

“Ieri sono stato sul percorso. Nonostante sia quasi completamente piatto, con cinque su e giù da una collinetta, ci sono due scalinate e tre ponti a rendere ancora più duro il percorso. Il terreno è pieno di zolle, ma dal meteo previsto per domenica, probabilmente ci sarà fango”.

Quali saranno le tue ambizioni? Vedi altri favoriti oltre a Mathieu Van der Poel?

“Essere al via del Campionato del Mondo dei professionisti fa un certo effetto. Si lotta con nomi importanti, ho lavorato sodo e farò di tutto per entrare nei 25. Penso che Mathieu Van der Poel, adesso come adesso, non abbia rivali, ma il Mondiale è una gara secca, e vedo bene Eli Iserbyt”.

La possibile tattica azzurra?

“La tattica sarà andare a tutta per un posto nei primi 25”.

Quali saranno i tuoi obiettivi futuri?

“Per ora mi concentro su questa gara, è una corsa importante e voglio dare tutto”.

Foto: Luca Tedeschi/LivePhotoSport