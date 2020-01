Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2020: Italia seconda nelle qualifiche dell’inseguimento a squadre maschile

Si sono disputate nella notte a Milton (Canada) le qualifiche degli inseguimenti a squadre valide per la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ciclismo su pista. Ricordiamo che questo appuntamento è l’ultimo prima dei Mondiali che si svolgeranno a Berlino dal 26 febbraio all’1 marzo.

L’Italia è scesa in pista con il quartetto maschile composto da Stefano Moro, Davide Boscaro, Carloalberto Giordani e Giulio Masotto. Una formazione inedita, dunque, per il team azzurro, che ha comunque ben figurato piazzandosi al secondo posto con il tempo di 4’03”811. Molto lontana la Francia, che ha dominato le qualifiche facendo registrare il crono di 3’56”526; terza piazza per la Bielorussia (4’04”700), quarto il Canada (4’05”990), quinta l’Ucraina (4’07”026). Domani nel primo round l’Italia dovrà battere la Bielorussia per accedere alle finali.

Per quanto riguarda l’inseguimento a squadre femminile, la selezione azzurra ha scelto di non prendere parte alla tappa canadese. Nelle qualifiche gli Stati Uniti hanno ottenuto il primo posto con il tempo di 4’21”472, precedendo il Canada (4’23”252) e la Francia (4’24”812); in quarta posizione l’Irlanda, quinta piazza per il Belgio, sesta la Germania, settima la Corea.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Federciclismo