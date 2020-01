Ciclismo, Santos Women’s Tour Down Under 2020: Ruth Winder si impone a Stirling e veste la maglia di leader

La statunitense Ruth Winder (Trek-Segafredo Women) conquista la terza tappa del Santos Women’s Tour Down Under 2020 sul classico arrivo che tirà all’insù di Stirling, sovente presente anche nella gara maschile. La campionessa nazionale degli USA ha colto il successo regolando 24 atlete allo sprint. Secondo posto per la tedesca Liane Lippert (Sunweb), mentre chiude il podio la connazionale della vincitrice Lauren Stephens (Team TIBCO-SVB). Prima delle italiane Katia Ragusa (Astana) che è giunta 17ma.

La gara è stata contraddistinta dalla fuga di un’altra statunitense, vale a dire Leigh Ann Ganzar (Rally Cycling). Il plotone è riuscito ad acciuffarla solo nell’ultimo km. La leader Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), vincitrice ieri a Birdwood, inoltre, si è trovata isolata nel finale contro Trek e Sunweb e non è riuscita a giocarsi le sue carte come avrebbe voluto, vedendosi costretta ad anticipare ai 500 metri all’arrivo con Winder che, però, le ha preso la ruota e l’ha saltata nel momento decisivo.

Spratt, alla fine, è giunta solo decima e così Winder, che prima della tappa occupava la seconda posizione in classifica ad appena 4″, le ha strappato la maglia di leader. Con solo la passerella di Adelaide in programma prima della conclusione di questo Tour Down Under, la statunitense ora guida la graduatoria generale con 7″ di vantaggio su Spratt e Lippert. Chloe Hosking (Rally Cycling), invece, è quarta a 30″.

Foto: Valerio Origo