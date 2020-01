Calendario Serie A calcio: chi gioca la prossima giornata. Orari partite, tv, streaming, guida DAZN e Sky (24-26 gennaio)

Nel weekend de 24-26 gennaio si disputerà la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Si preannuncia un turno estremamente scoppiettante con tante partite importanti che regaleranno grande spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. Riflettori puntati sull’accesissimo Napoli-Juventus di domenica 26 gennaio (ore 20.45), i partenopei vogliono tornare a sorridere in casa dopo quattro sconfitte consecutive al San Paolo mentre i bianconeri sono chiamati al successo per continuare a battagliare per lo scudetto con l’Inter. I nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro il Cagliari nel lunch match, sulla carta è una sfida ampiamente alla portata degli uomini di Antonio Conte che vogliono continuare a sognare.

Assolutamente da non perdere il derby della Capitale in programma domenica alle ore 18.00, super sfida tra la Lazio delle meraviglie che insegue la dodicesima affermazione consecutiva e la Roma che vuole fare uno sgambetto all’eterna rivale. La giornata si aprirà venerdì sera con un interessante Brescia-Milan, la domenica pomeriggio proprorrà tre scontri salvezza, il match di sabato sera sarà tra Torino e Atalanta preceduto da Fiorentina-Genoa e SPAL-Bologna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le partite della ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio e il palinsesto dettagliato per seguire gli incontri in diretta tv e streaming tra Sky e DAZN.

CALENDARIO PROSSIMA GIORNATA SERIE A: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

VENERDÌ 24 GENNAIO:

20.45 Brescia-Milan (diretta tv su Sky)

SABATO 25 GENNAIO:

15.00 SPAL-Bologna (diretta tv su Sky)

18.00 Fiorentina-Genoa (diretta tv su Sky)

20.45 Torino-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

DOMENICA 26 GENNAIO:

12.30 Inter-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 Parma-Udinese (diretta tv su Sky)

15.00 Sampdoria-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 Verona-Lecce (diretta tv su Sky)

18.00 Roma-Lazio (diretta tv su Sky)

20.45 Napoli-Juventus (diretta tv su Sky)

Foto: Lapresse