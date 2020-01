Si comincia a parlare di quarti di finale per quanto concerne gli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park l’ambiente si scalderà e le vedette cercheranno di prendersi la scena. E’ il caso di Roger Federer e di Novak Djokovic. Lo svizzero (n.3 del mondo) se la vedrà sul campo della Rod Laver Arena contro il “giustiziere degli italiani” Tennys Sandgren, che quando si cimenta sui campi australiani è sempre un insidia. Non potrà permettersi distrazioni l’elvetico, disposto a centrare la semifinale e pronto ad affrontare il vincente della sfida tra Nole e Milos Raonic. Il serbo dovrà tenere d’occhio il servizio super potente del canadese per spuntarla, ma la forma esibita sino ad ora dovrebbe rassicurarlo. Sul versante femminile il confronto tra Kenin e Jabeur stuzzica perché la turca, dotata di un tennis splendido, potrebbe continuare a stupire, mentre la partita tra Barty e e Kvitova sarà una specie di finale anticipata.

Calendario Australian Open 2020, programma 28 gennaio: orari, tv, streaming, ordine partite

L’ottava giornata degli Australian Open 2020 di tennis sarà trasmessa in diretta tv dai canali di Eurosport, live streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Rod Laver Arena – non prima delle 01

[14] S. Kenin vs O. Jabeur

Non prima delle 02:30

[1] A. Barty vs [7] P. Kvitova

Non prima delle 04:30

[3] R. Federer vs T. Sandgren

Non prima delle 09

[2] N. Djokovic vs [32] M. Raonic

[WC] M. Purcell/L. Saville vs [16] A. Krajicek/F. Skugor o S. Gonzalez/K. Skupski

Margaret Court Arena – non prima delle 01

M. Bahrami/M. Santoro vs P. Cash/M.Woodforde (doppio Leggende)

Non prima delle 02:30

[4] B. Krejcikova/K. Siniakova vs [6] G. Dabrowski/J. Ostapenko

[4] I. Dodig/F. Polasek vs M. Arevalo/J. O’Mara

Non prima delle 06

[5] B. Krejcikova/N. Metkic vs A. Anisimova/N. Kyrgios

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse