Calcio: è morto Pietro Anastasi, campione d’Europa con l’Italia nel 1968

Una bruttissima notizia per il mondo del calcio italiano. In serata è arrivata la notizia della morte di Pietro Anastasi, che si è spento all’età di 71 anni (a causa dell’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito dal 2018). Il nativo di Catania è stato uno degli attaccanti più forti per il Bel Paese negli Anni 70.

Due anni a Varese, ma la vera e propria carriera si è aperta alla Juventus: con la maglia bianconera dal 1968 al 1976 sono arrivati tre scudetti. Poi il trasferimento all’Inter (una Coppa Italia con la maglia nerazzurra), prima del finale tra Ascoli e Lugano in Svizzera.

Gioie per lui anche in maglia azzurra: è stato tra gli storici trionfatori del Campionato Europeo del 1968.

