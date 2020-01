Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: la formula dell’Elite Round e le avversarie dell’Italia. Fondamentale partire col piede giusto

L’Italia del calcio a 5 vola in Portogallo perseguendo un importante obiettivo. I ragazzi del commissario tecnico Alessio Musti hanno trascorso gli ultimi giorni nel Lazio ad allenarsi e si sono poi spostati nella penisola iberica dove da domani inizierà l’Elite Round valido per la qualificazione ai Mondiali 2020. Gli azzurri sono impegnati nel gruppo A in casa dei lusitani padroni di casa, la Bielorussia e la Finlandia, formazione contro la quale si inaugurerà il cammino domani sera alle 18.30.

LE AVVERSARIE. La Bielorussia è una squadra insidiosa, già affrontata a Eboli nel preliminare e il risultato è stato un 3-3 che aveva sorriso ad entrambe. La Finlandia, invece, è una nazionale che sta facendo molto bene, è una delle migliori emergenti a livello europeo (anche se arriva per la prima volta in un Elite Round) ed è allenata da una vecchia conoscenza del futsal italiano, Mico Martic. Infine, il Portogallo non ha certo bisogno di presentazioni, essendo Campione d’Europa in carica grazie alla superstar Ricardinho. Il girone è oltremodo affascinante e sarà fondamentale partire col piede giusto contro i finlandesi per poi provare ad arrivare alla pari domenica nella sfida più difficile.

LA FORMULA. L’Elite Round (27 gennaio-5 febbraio) è composto da quattro quadrangolari: solo la prima vola direttamente alla kermesse iridata, che torna in Europa a 24 anni di distanza da Spagna 1996. La seconda classificata disputerà un playoff di andata e ritorno (9-12 aprile): nello specifico, se l’Italia dovesse arrivare seconda incontrerà la seconda classificata del girone B, con il ritorno in casa. Sei europee parteciperanno a Lituania 2020, sette compresi i padroni di casa.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO A 5

michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: divisione calcio a 5