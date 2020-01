Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2020: Italia-Finlandia, gli azzurri di Musti devono vincere per puntare al primato del girone

Domani alle 18.30 la Nazionale italiana di calcio a 5 di Alessio Musti inizierà la propria avventura nell’Elite Round, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla nona edizione dei Mondiali che si terranno in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre 2020. A Povoa de Varzim (Portogallo) la formazione tricolore affronterà la Finlandia per il primo impegno di questa fase, decisiva per la conquista del pass iridato. A seguire, i ragazzi di Musti dovranno vedersela contro la Bielorussia, già incontrata nel Main Round ad Eboli, e poi domenica 2 febbraio sarà la volta del match contro i forti padroni di casa, guidati da Ricardinho. Non saranno ammessi errori perché la la prima del girone si qualifica direttamente a Lituania 2020, mentre la seconda affronterà uno spareggio andata e ritorno (9-12 aprile, azzurri già certi di disputare l’eventuale gara di ritorno in casa) contro la seconda classificata del gruppo comprendente Serbia (ospitante), Spagna, Francia e Ucraina.

Il CT potrà contare su un roster di giocatori in cui le certezze non mancano. Se si guarda al ruolo di estremo difensore, Stefano Mammarella, Michele Miarelli e Francesco Molitierno possono far stare tranquilli. Considerando le prove disputate nel Main Round, si può capire come lo spessore di Mammarella, ad esempio, non sia elemento troppo discutibile. E poi l’esperienza di capitan Ercolessi, di Julio De Oliveira e di Murilo Ferreira sarà un fattore determinante in incontri nei quali la tensione sarà molto alta.

Da chi ci si aspetta qualcosa di importante? Osservati speciali saranno Mauro Canal e di Marcelo Padilha, risolutivi il più delle volte in fase offensiva. Del resto i 13 gol messi a segno a testa nella regular season di Serie A tra le fila dei campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro (26 reti in totale) sono un’ottima base di partenza. E poi lo zoccolo duro autoctono: Paolo Cesaroni, Massimo De Luca e Carmelo Musumeci si legano a questo discorso importante non solo per il contributo sul campo dei giocatori di Meta Catania e di Real Rieti, ma anche nello spogliatoio per cementare il gruppo.

La Finlandia non andrà sottovaluta. La squadra di Mico Martić è in crescita nel panorama internazionale e l’essersi spinta fino a questa fase certifica questa evoluzione. Il secondo posto nel Gruppo 1 del Main Round alle spalle della Spagna, con due vittorie all’attivo contro la Polonia (2-1) e la Georgia (5-2), è un dato chiaro, da associare al gioco ben congegnato dai nordici, particolarmente forti dal punto di vista fisico.

Foto: Comunicato calcio a 5