Bob: vittoria a pari merito nelle Olimpiadi Invernali giovanili per Czudaj e Nica. 16mo Marco Farina

Vanno a chiudersi per quanto riguarda il bob le Olimpiadi Invernali giovanili 2020 in quel di Losanna. Oggi sono andate in scena le due run che hanno assegnato le medaglie nel monobob al maschile. Una gara equilibratissima e spettacolare che ha visto un doppio oro alla fine: 2:24.80 lo stesso tempo del rumeno Andrei Robert Nica e del teutonico Alexander Czudaj, con il tedesco che ha recuperato addirittura dalla quinta posizione dopo la prima discesa. A completare il podio, al terzo posto, troviamo l’atleta del Liechtestein Quentin Sanzo. In casa Italia presente Marco Farina, che ha chiuso 16mo.

Monobob maschile Olimpiadi invernali giovanili 2020

Rank Sled No. Name NOC Start Time Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Finish Time Speed Total 1 11 CZUDAJ Alexander GER 5.67 ( 2 ) 18.51 ( 2 ) 29.37 ( 2 ) 43.19 ( 2 ) 53.67 ( 2 ) 1:12.37 ( 5 ) 127.7 km/h 2:24.80 Heat 1 5.68 ( 2 ) 18.61 ( 2 ) 29.55 ( 2 ) 43.22 ( 1 ) 53.67 ( 1 ) 1:12.43 ( 1 ) 127.9 km/h 1 9 NICA Andrei Robert ROU 5.60 ( 1 ) 18.43 ( 1 ) 29.29 ( 1 ) 43.02 ( 1 ) 53.50 ( 1 ) 1:11.99 ( 1 ) 129.7 km/h 2:24.80 Heat 1 5.61 ( 1 ) 18.42 ( 1 ) 29.34 ( 1 ) 43.26 ( 2 ) 53.85 ( 2 ) 1:12.81 ( 2 ) 125.4 km/h 3 15 SANZO Quentin LIE 5.94 ( 10 ) 19.00 ( 7 ) 29.94 ( 7 ) 43.56 ( 5 ) 53.88 ( 5 ) 1:12.17 ( 3 ) 130.8 km/h 2:25.18

+0.38 Heat 1 5.88 ( 7 ) 18.91 ( 7 ) 29.91 ( 6 ) 43.71 ( 4 ) 54.38 ( 3 ) 1:13.01 ( 3 ) 129.4 km/h 4 12 BESNARD Nathan FRA 5.89 ( 6 ) 18.90 ( 6 ) 29.82 ( 5 ) 43.47 ( 3 ) 53.77 ( 3 ) 1:12.07 ( 2 ) 131.3 km/h 2:25.30

+0.50 Heat 1 5.89 ( 8 ) 19.12 ( 10 ) 30.22 ( 11 ) 44.01 ( 9 ) 54.45 ( 5 ) 1:13.23 ( 4 ) 128.0 km/h 5 14 ZHICHKIN Pavel RUS 5.85 ( 4 ) 18.83 ( 3 ) 29.76 ( 3 ) 43.57 ( 6 ) 54.09 ( 6 ) 1:12.59 ( 6 ) 130.2 km/h 2:26.41

+1.61 Heat 1 5.86 ( 5 ) 18.87 ( 5 ) 29.90 ( 5 ) 43.86 ( 6 ) 54.76 ( 8 ) 1:13.82 ( 9 ) 127.0 km/h 6 17 KIM Jimin KOR 5.93 ( 9 ) 19.04 ( 9 ) 30.02 ( 10 ) 43.79 ( 9 ) 54.23 ( 7 ) 1:12.87 ( 7 ) 128.8 km/h 2:26.53

+1.73 Heat 1 5.98 ( 11 ) 19.14 ( 11 ) 30.22 ( 11 ) 44.23 ( 13 ) 54.83 ( 11 ) 1:13.66 ( 7 ) 128.4 km/h 7 6 GISLER Fabian SUI 5.85 ( 4 ) 18.83 ( 3 ) 29.78 ( 4 ) 43.47 ( 3 ) 53.83 ( 4 ) 1:12.29 ( 4 ) 130.0 km/h 2:26.59

+1.79 Heat 1 5.75 ( 3 ) 18.71 ( 3 ) 29.66 ( 3 ) 43.41 ( 3 ) 54.81 ( 9 ) 1:14.30 ( 12 ) 124.0 km/h 8 2 GRANTINS Renars LAT 5.89 ( 6 ) 19.10 ( 12 ) 30.44 ( 13 ) 44.40 ( 13 ) 54.84 ( 11 ) 1:13.33 ( 10 ) 129.7 km/h 2:26.77

+1.97 Heat 1 5.86 ( 5 ) 18.90 ( 6 ) 29.88 ( 4 ) 43.71 ( 4 ) 54.43 ( 4 ) 1:13.44 ( 5 ) 126.2 km/h 9 16 STONE Bridger USA 5.99 ( 12 ) 19.06 ( 10 ) 29.99 ( 8 ) 43.79 ( 9 ) 54.36 ( 9 ) 1:13.33 ( 10 ) 125.6 km/h 2:26.80

+2.00 Heat 1 6.02 ( 12 ) 19.16 ( 12 ) 30.17 ( 10 ) 44.11 ( 12 ) 54.68 ( 7 ) 1:13.47 ( 6 ) 126.9 km/h 10 4 SVITAK Martin SVK 5.96 ( 11 ) 19.02 ( 8 ) 29.99 ( 8 ) 43.75 ( 8 ) 54.38 ( 10 ) 1:13.15 ( 8 ) 128.8 km/h 2:26.82

+2.02 Heat 1 5.97 ( 10 ) 19.02 ( 9 ) 30.01 ( 8 ) 43.87 ( 7 ) 54.46 ( 6 ) 1:13.67 ( 8 ) 123.8 km/h 11 8 LANGOWSKI Oskar POL 5.80 ( 3 ) 18.85 ( 5 ) 29.85 ( 6 ) 43.71 ( 7 ) 54.29 ( 8 ) 1:13.16 ( 9 ) 127.8 km/h 2:27.05

+2.25 Heat 1 5.82 ( 4 ) 18.85 ( 4 ) 29.95 ( 7 ) 43.94 ( 8 ) 54.81 ( 9 ) 1:13.89 ( 10 ) 126.2 km/h 12 13 SCAMMELL William GBR 5.92 ( 8 ) 19.09 ( 11 ) 30.29 ( 12 ) 44.17 ( 12 ) 55.00 ( 12 ) 1:14.02 ( 12 ) 127.2 km/h 2:28.26

+3.46 Heat 1 5.90 ( 9 ) 19.00 ( 8 ) 30.11 ( 9 ) 44.04 ( 10 ) 54.99 ( 13 ) 1:14.24 ( 11 ) 126.2 km/h 13 5 DOS SANTOS FERREIRA Gustavo BRA 6.06 ( 13 ) 19.23 ( 13 ) 30.26 ( 11 ) 44.05 ( 11 ) 55.24 ( 13 ) 1:14.62 ( 13 ) 125.2 km/h 2:28.95

+4.15 Heat 1 6.06 ( 13 ) 19.20 ( 13 ) 30.22 ( 11 ) 44.10 ( 11 ) 54.87 ( 12 ) 1:14.33 ( 13 ) 123.3 km/h 14 3 LOOV VON HAGE Theodor SWE 6.13 ( 14 ) 19.38 ( 14 ) 30.73 ( 14 ) 44.92 ( 14 ) 55.92 ( 17 ) 1:15.20 ( 16 ) 125.4 km/h 2:30.22

+5.42 Heat 1 6.15 ( 15 ) 19.48 ( 15 ) 30.77 ( 15 ) 44.89 ( 14 ) 55.78 ( 15 ) 1:15.02 ( 15 ) 125.2 km/h 15 10 NIMAC Toni CRO 6.31 ( 16 ) 19.65 ( 16 ) 30.85 ( 15 ) 44.94 ( 15 ) 55.78 ( 14 ) 1:15.12 ( 14 ) 124.0 km/h 2:30.39

+5.59 Heat 1 6.34 ( 16 ) 19.84 ( 17 ) 31.07 ( 17 ) 45.22 ( 17 ) 56.11 ( 17 ) 1:15.27 ( 16 ) 126.5 km/h 16 7 FARINA Marco ITA 6.37 ( 18 ) 19.77 ( 18 ) 30.95 ( 17 ) 45.08 ( 17 ) 56.16 ( 18 ) 1:15.65 ( 18 ) 124.1 km/h 2:30.41

+5.61 Heat 1 6.34 ( 16 ) 19.70 ( 16 ) 30.90 ( 16 ) 44.94 ( 15 ) 55.72 ( 14 ) 1:14.76 ( 14 ) 127.3 km/h

