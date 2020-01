Biathlon, tre top ten per l’Italia nell’individuale dei Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020 nella categoria junior

Non ci sono podi per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali youth / junior di biathlon 2020 in corso a Lenzerheide, in Svizzera, dove oggi si sono disputate la 12.5 km individuale femminile della categoria junior con Samuela Comola sesta e la 15 km individuale maschile, sempre nella categoria youth, con Didier Bionaz ottavo.

Nella 12.5 km individuale femminile successo della russa Anastasiia Khaliullina, che chiude in 41’32″6, battendo la bulgara Milena Todorova per 1’07″9. Completa il podio l’elvetica Amy Baserga, con un ritardo di 1’16″0. Top ten per Samuela Comola, sesta a 1’41″7, ma anche per un’altra azzurra, Beatrice Trabucchi, decima a 2’21″4, infine si classifica 26ma Martina Zappa a 3’50″9.

Nella 15 km individuale youth maschile oro al tedesco Max Barchewitz, primo in 40’15″8, davanti al norvegese Vebjoern Soerum, staccato di 18″7, mentre il bronzo va all’elvetico Sebastian Stalder, con un ritardo di 46″7. Ottava piazza per Didier Bionaz, a 1’29″0 dalla vetta. Più staccati gli altri azzurrini: 21° Patrick Braunhofer, a 2’08″6, 23° Tommaso Giacomel a 2’20″4, 29° Michele Molinari a 2’46″2.

12.5 km individuale junior femminile

1 KHALIULLINA Anastasiia RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 41:32.6

2 TODOROVA Milena BUL BULGARIA 0+2+1+0 3 +1:07.9

3 BASERGA Amy SUI SWITZERLAND 0+1+0+1 2 +1:16.0

6 COMOLA Samuela ITA ITALY 0+0+0+0 0 +1:41.7

10 TRABUCCHI Beatrice ITA ITALY 0+0+1+0 1 +2:21.4

26 ZAPPA Martina ITA ITALY 1+0+0+0 1 +3:50.9

Loading...

Loading...

15 km individuale junior maschile

1 BARCHEWITZ Max GER GERMANY 0+0+0+0 0 40:15.8

2 SOERUM Vebjoern NOR NORWAY 0+1+0+1 2 +18.7

3 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 0+0+0+1 1 +46.7

8 BIONAZ Didier ITA ITALY 0+2+0+1 3 +1:29.0

21 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 0+1+1+0 2 +2:08.6

23 GIACOMEL Tommaso ITA ITALY 1+1+2+1 5 +2:20.4

29 MOLINARI Michele ITA ITALY 1+1+0+0 2 +2:46.2

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky Shutterstock.com