Biathlon, Pagelle 19 gennaio: Tiril Eckhoff e Martin Fourcade colgono l’attimo, azzurri troppo fallosi

La Coppa del Mondo di biathlon ha chiuso la tappa tedesca di Ruhpolding con gli inseguimenti, dominati da chi è al comando delle due classifiche generali, ovvero la norvegese Tiril Eckhoff ed il transalpino Martin Fourcade, già vincitori delle sprint nei giorni scorsi. Deludenti le prestazioni degli azzurri.

PAGELLE INSEGUIMENTI BIATHLON 19 GENNAIO

Tiril Eckhoff (Norvegia), 10: percentuali mostruose al tiro, passo semplicemente inarrivabile sugli sci. Non c’è molto da aggiungere, dato che arriva ad avere, prima della passerella finale negli ultimi metri, oltre un minuto sulla prima delle inseguitrici. Tanto margine sulle avversarie, ora il vantaggio nella generale su Dorothea Wierer è di 42 punti.

Martin Fourcade (Francia), 10: vince il duello con il connazionale Quentin Fillon Maillet grazie allo zero al poligono. Ormai si è capito che al maschile quest’anno la Coppa sarà un discorso tra transalpini e lui al momento porta oltre i 70 punti il margine sul connazionale, bottino prezioso in vista della seconda parte di stagione.

Quentin Fillon Maillet (Francia), 9: quando fai 19/20 al poligono e non vinci, pur partendo vicino al tuo diretto rivale è perché l’altro fa 20/20. Si prende comunque la seconda piazza odierna e nella generale, ma dovrà sfruttare al massimo la prossima tappa slovena per recuperare qualche lunghezza prima dei Mondiali.

Simon Desthieux (Francia), 8.5: perde per un decimo il podio odierno e così anche la piazza d’onore in classifica generale, anche se nella pursuit recupera una piazza rispetto a quanto fatto nella sprint. In questo trionfo francese potrebbe ancora dire la sua nella corsa alla classifica generale.

Dorothea Wierer (Italia), 5: non doveva perdersi al poligono per tenere testa ad Eckoff e trova il 75%, sugli sci nel finale perde diverse posizioni che le valgono diversi punti in classifica generale. Il distacco di 42 punti non è incolmabile, mancano tante gare, ma la differenza con Eckoff, al tiro e nella forma fisica, al momento, è marcata.

Lisa Vittozzi (Italia), 4: quattro come gli errori al primo poligono. Sembrava aver ritrovato forma e fiducia dopo una buona sprint ed una frazione al lancio in staffetta vinta nettamente per l’ennesima volta. Oggi invece butta via la gara al primo poligono ed esce addirittura dalla zona punti.

Federica Sanfilippo (Italia), 4.5: vanifica la buona sprint non riuscendo a trovare punti oggi. Butta tutto via nella terza serie di tiro e non convince del tutto neppure nella parte di fondo.

Michela Carrara (Italia), 4.5: riesce a non arrivare ultima tra le atlete al traguardo. Non può permettersi però di sparare al 70% in Coppa del Mondo, non avendo ovviamente il passo delle altre sugli sci.

Dominik Windisch (Italia), 5.5: un errore in ciascuna serie al tiro. Scivola così in 33ma posizione, riuscendo quantomeno a limitare i danni ed ottenere qualche punto, ma soffre anche sugli sci. Speriamo che, come per gli altri azzurri, la sua condizione cresca in vista dei Mondiali in casa.

Thomas Bormolini (Italia), 5: trova l’85% al poligono, ma partendo dal 32° posto dopo una sprint in cui aveva trovato lo zero, non riesce a restare in zona punti. Il passo sugli sci è inferiore a quello della concorrenza ed è necessario allora massimizzare al poligono per scalare posizioni.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse