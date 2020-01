Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani. Dorothea Wierer la migliore tra le azzurre dopo Ruhpolding

Nella quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon disputata a Ruhpolding, in Germania, la squadra italiana ha centrato il podio con Dorothea Wierer nella sprint, grazie ad una bella prestazione sugli sci, ma anche ad ottime serie al poligono. La detentrice della Coppa del Mondo femminile si attesta infatti al di sopra dell’84% in stagione, in calo però rispetto alla percentuale delle scorse tappe. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri.

LE PERCENTUALI IN COPPA DEL MONDO

STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Sanfilippo Federica 74 94 78,72 67 100 67,00 141 194 72,68 Wierer Dorothea 97 115 84,35 95 113 84,07 192 228 84,21 Vittozzi Lisa 94 114 82,46 93 116 80,17 187 230 81,30 Gontier Nicole 33 58 56,90 40 61 65,57 73 119 61,34 Carrara Michela 24 30 80,00 25 36 69,44 49 66 74,24 STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Bormolini Thomas 77 92 83,70 75 93 80,65 152 185 82,16 Hofer Lukas 74 94 78,72 66 94 70,21 140 188 74,47 Windisch Dominik 90 117 76,92 92 119 77,31 182 236 77,12 Montello Giuseppe 5 5 100,00 2 5 40,00 7 10 70,00 Cappellari Daniele 37 43 86,05 36 41 87,80 73 84 86,90 Zini Saverio 14 18 77,78 13 20 65,00 27 38 71,05

Foto: LaPresse