Basket, Michael Jordan su Kobe Bryant: “Era un fratello minore, sono scioccato per la sua scomparsa”

“Sono davvero scioccato a proposito della tragica notizia che riguarda la scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna. Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando. Ho amato Kobe, era un fratello minore per me. Avevamo l’abitudine di sentirci spesso, mi mancheranno tantissimo le nostre conversazioni. Era un avversario duro da battere, uno dei più grandi di questo sport. Un vero talento creativo. Kobe era anche un papà fantastico, amava profondamente la sua famiglia, era molto orgoglioso dell’amore di sua figlia per il basket. Mia moglie Yvette si unisce alle mie condoglianze a Vanessa, i Lakers e tutti i suoi fan in giro per il mondo“.

Con questo comunicato stampa, Michael Jordan ha espresso tutta la sua tristezza per la tragica notizia della morte di Kobe Bryant, ex stella dei Lakers. Lo schianto dell’elicottero a Calabasas, nei pressi di Los Angeles, causante la morte di Kobe, di sua figlia Gianna e di altre sette persone è qualcosa di sconvolgente. Ecco che le parole di MJ sono tanto semplici quanto vere, vista la gravità della perdita. Una storia in comune quella dei due grandi campioni del basket NBA, condivisa sulla base di una grande rivalità e di un profondo rispetto reciproco. Aspetti che lo stesso Jordan non ha mai smesso di sottolineare.

