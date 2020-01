Basket femminile, le migliori italiane della quindicesima giornata di A1. Trimboli show con Empoli, decisive Tassinari e Dotto

Si è disputato nel weekend il quindicesimo turno del massimo campionato femminile di basket e il risultato più clamoroso è stato sicuramente il successo della Virtus Bologna sulla prima della classe Ragusa. Un successo di misura per le emiliane, penultime in classifica, dove a mettersi in mostra è stata l’americana Harrison, autrice di 30 punti e 12 rimbalzi, ma da evidenziare anche l’apporto fondamentale di Elisabetta Tassinari, che con 10 punti ha aiutato la squadra a conquistare il successo ai supplementari.

Buona prestazione anche di un’altra cenerentola del torneo, Battipaglia, che ha fatto soffrire Empoli fino all’ultimo quarto, con le padrone di casa avanti nei primi tre quarti di gioco. Fondamentale per ribaltare la situazione a favore delle toscane la prestazione della ex di turno, Stefania Trimboli, migliore realizzatrice di Empoli con 17 punti, ma soprattutto migliore di giornata in Serie A1 come assist, ben 7, e rimbalzi, 5.

Il ko di Ragusa lancia la Famila Wuber Schio nuovamente da sola in vetta, con le venete che hanno battuto 75-61 l’Iren Fixi Torino. Se a salire in cattedra è stata la spagnola Leonor Rodríguez, autrice di 33 punti, da evidenziare la prova di Francesca Dotto, che seppur chiudendo con zero punti all’attivo, è stata fondamentale con i 6 rimbalzi conquistati e i 6 assist.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

Loading...

Loading...

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo