Basket: Devyn Marble alla Virtus Bologna. L’ex Trento annunciato a sorpresa dalle V nere

Con una mossa a sorpresa, la Virtus Bologna si attiva sul mercato degli americani già conosciuti nel panorama europeo e si assicura le prestazioni di Devyn Marble, già visto per due stagioni a Trento tra il 2017 e il 2019. Marble va a ricoprire lo spot di guardia-ala piccola nelle rotazioni di coach Sasha Djordjevic.

Nato a Southfield, un sobborgo di Detroit famoso per l’università privata Lawrence Tech e per i cinque grattacieli dorati che prendono il nome di “Golden Triangle”, Marble ha frequentato la University of Iowa, dove ha anche giocato per i quattro anni del percorso di studi. In particolare, è risultato uno dei due giocatori della conference Big Ten, una delle più celebri del variegato mondo NCAA, a mettere insieme contemporaneamente più di 1675 punti, 375 assist, 450 rimbalzi e 175 palle rubate dalla stagione 1985-1986. Il mondo NBA, tuttavia, non gli ha sorriso: dopo due stagioni agli Orlando Magic, entrambe vissute con il passaggio nell’allora D-League con gli Erie BayHawks, è arrivato in Europa, firmando per l’Aris Salonicco nell’estate del 2016. Tuttavia, una disputa sul contratto ha provocato la separazione tra le due parti: della situazione ne ha approfittato Trento, che se l’è assicurato nel gennaio 2017. Faceva parte di quella squadra anche Aaron Craft, suo abituale avversario dei tempi dell’università. Dopo 10 partite e una sola sconfitta, il dramma: contro l’Olimpia Milano il legamento crociato anteriore destro ha ceduto, provocando la fine della sua stagione e una lunga riabilitazione. Tornato in grado di giocare, ha rifirmato con Trento per la stagione 2018-2019, questa volta senza problemi di infortuni. In totale, nelle sue esperienze italiane, ha assommato 10.4 (2017) e 13.2 (2018-2019) punti a partita. In estate ha accettato la chance di rigiocare nella G League (il nuovo nome della D-League) con i Santa Cruz Warriors, l’affiliata di Golden State, prima del ritorno in Italia.

Il giocatore sarà l’ottavo straniero del roster virtussino, obbligato dunque a mettere in atto un più ampio turnover in campionato.

