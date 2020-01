Australian Open 2020: piove a Melbourne e gioco sospeso. Fermi i match con Fognini, Sinner, Travaglia e Giustino

Le previsioni erano state abbastanza chiare e la perturbazione a Melbourne è arrivata. La pioggia è diventata protagonista nel primo giorno degli Australian Open 2020 di tennis e per gli organizzatori non vi è stato molto da fare: interrompere il gioco sui campi outdoor. Pertanto, il gioco continua nella Rod Laver Arena e nella Margaret Court Arena, con i match che vedono Roger Federer opposto all’americano Steve Johanson, in vantaggio in questo momento lo svizzero 6-3 5-1, e la ceca Petra Kvitova (n.8 del ranking), finalista l’anno scorso, contro la connazionale Katerina Siniakova (n.57 WTA). Kvitova comanda 5-1 nel primo set.

Niente da fare, invece, per alcuni degli azzurri impegnati. Al di là di Matteo Berrettini (vittorioso contro l’australiano Harris) e di Martin Trevisan (ko contro l’americana Sofia Kenin), sono stati sospesi gli incontri di Fabio Fognini contro l’americano Reilly Opelka (3-6 6-7 (3) 0-1 lo score in favore dello statunitense), di Jannik Sinner contro l’australiano Max Purcell (7-6 (1) 6-2 4-4 in vantaggio l’altoatesino), di Stefano Travaglia contro il cileno Christian Garin (4-6 3-6 1-1 in favore del sudamericano) e di Lorenzo Giustino (lucky loser) contro il canadese Milos Raonic (2-6 1-6 2-5 per il nordamericano). Non resta che attendere gli sviluppi.

