Australian Open 2020, Novak Djokovic tornerà n.1 del ranking Atp in caso di vittoria in Finale

Novak Djokovic ha un doppio appuntamento per domenica. Il serbo, infatti, non solo ha la possibilità di conquistare il suo ottavo Australian Open della carriera, ma ha anche quella di ritornare in vetta alla classifica mondiale. Infatti, vincendo il primo Slam dell’anno, il nativo di Belgrado supererebbe Rafael Nadal e diventerebbe il nuovo numero uno del ranking ATP.

Djokovic ha perso il trono della classifica mondiale lo scorso novembre e aveva mancato la possibilità di sorpasso alle scorse ATP Finals, venendo eliminato subito nel girone, complici le sconfitte con Dominic Thiem e Roger Federer. Il serbo è imbattuto in questo 2020 tra ATP Cup ed Australian Open e nello Slam australiano ha concesso un solo set agli avversari, quello al primo turno contro il tedesco Struff.

Il serbo attende ancora di conoscere il proprio avversario in finale. Infatti Djokovic se la vedrà con il vincente della semifinale tra l’austriaco Dominic Thiem, che ha eliminato Rafael Nadal, ed il tedesco Alexander Zverev, giunto per la prima volta in carriera a questo punto di uno Slam.

Foto: LaPresse