Tennis, Lucas Pouille dà forfait per i tornei di Montpellier e Rotterdam

Lucas Pouille non parteciperà ai prossimi tornei di Montpellier e di Rotterdam, in programma per il mese di febbraio. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista francese, che su Twitter ha comunicato la sua decisione.

Pouille, attualmente numero 24 del ranking ATP, è alle prese con un problema che al gomito destro che lo ha obbligato a saltare anche gli Australian Open, torneo nel quale nel 2019 aveva fatto benissimo giungendo fino alle semifinali. Il nativo di Grande-Synthe, che non scende in campo in competizioni ufficiali dal Masters 1000 di Shanghai dello scorso ottobre, è ancora dolorante e ha dunque preferito evitare i tornei di Montpellier (2-9 febbraio) e Rotterdam (8-16 febbraio) e continuare la riabilitazione in modo da poter tornare nel circuito al 100%. Chiaramente, però, questa decisione può essere deleteria per la sua classifica, dal momento che Pouille rischia di perdere numerose posizioni in queste settimane.

