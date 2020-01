Australian Open 2020: le possibili sorprese del tabellone maschile. Rublev si presenta imbattuto, Shapovalov e Kyrgios mine vaganti e poi ci sono gli azzurri

C’è un giocatore che si presenterà agli ormai imminente Australian Open 2020 ancora imbattuto quest’anno dopo ben due tornei disputati. Si tratta del russo Andrey Rublev, reduce dalle vittorie a Doha e Adelaide, dove ha conquistato i suoi primi titoli della stagione. Il nativo di Mosca potrebbe essere la grande sorpresa dello primo Slam dell’anno, anche perchè nella sua zona di tabellone come testa di serie più alta è presente Alexander Zverev, che ha sempre avuto una certa allergia con i match al quinto set.

Un match molto difficile per Rublev arriverà al terzo turno, quando dovrà vedersela con David Goffin. Il belga ha saputo battere anche Rafael Nadal nell’appena passata ATP Cup e si presenta a Melbourne con tante possibilità di fare bene. Quello spicchio di tabellone è sicuramente ricco di giocatori che possono veramente rompere gli equilibri e Zverev è già avvisato.

Fari puntati anche sui due canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, che arrivano a questi Australian Open in ottima forma e sono davvero due mine vaganti all’interno del tabellone. Il primo, poi, potrebbe essere l’avversario di Jannik Sinner in un secondo turno che promette gradi scintille e sicuramente molto spettacolo. Il secondo, invece, intravede il match di terzo turno con Gael Monfils, altro giocatore che può sorprendere e spingersi molto lontano nel torneo

L’Australia è rimasta sicuramente scossa dal forfait di Alex De Minaur, che era reduce dalle splendide vittorie nell’ATP Cup, ma i tifosi di casa cercheranno di affidarsi al pazzo talento di Nick Kyrgios. Genio e sregolatezza per il nativo di Canberra, che è sempre un’incognita impazzita all’interno del tabellone ed il possibile ottavo di finale (Sonego e soprattutto Khachanov permettendo) contro Rafael Nadal è davvero molto stuzzicante.

E l’Italia? Matteo Berrettini non ha giocato partite ufficiali prima degli Australian Open. Il sogno è quello di ripetere l’incredibile cammino degli US Open, ma già l’eventuale quarto di finale con Roger Federer è un traguardo importante. Per arrivare alla sfida con lo svizzero, il romano potrebbe incrociare agli ottavi Fabio Fognini in un derby azzurro molto avvincente. Il ligure, però, dovrà prima superare almeno all’esordio Reilly Opelka, un muro di oltre due metri che fa molta paura.

andrea.ziglio@oasport.it

Foto: LaPresse