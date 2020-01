Australian Open 2020, interrotta la semifinale tra Thiem e Zverev per una lampadina fulminata. 10 minuti al “buio”

Curioso episodio durante la seconda semifinale maschile degli Australian Open 2020 che si sta disputando questa mattina sul cemento di Melbourne. Alexander Zverev e Dominic Thiem hanno vinto un set per parte e hanno incominciato il cruciale terzo parziale, il tedesco si è imposto nel primo game e poi si è recato in fondo al campo per rispondere all’austriaco nel successivo turno di battuta ma proprio in quel frangente Zverev ha chiesto all’arbitro di sostituire una lampadina laterale che aveva smesso di funzionare generando una zona di vuoto luminoso davvero molto fastidioso.

Il giudice di sedia ha così provveduto a dare l’ordine di cambiare la lampadina fulminata, il gioco è rimasto interrotto per una decina di minuti ma poi si è potuto riprendere senza alcun problema. Non è nemmeno servito effettuare un nuovo riscaldamento, previsto dal regolamento nel caso in cui il match rimanga fermo per più di un quarto d’ora.

Foto: Lapresse