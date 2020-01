Atletica, record italiano under 20 per Carmelo Musci nel getto del peso con 20.25 metri

Per la prima volta in Italia un under 20 va oltre la barriera dei 20 metri nel getto del peso: si tratta del 18enne Carmelo Musci, che nel meeting di Ancona lancia prima a 20.18 e poi si migliora, spingendosi a 20.25. Il precedente primato nazionale di categoria apparteneva a Sebastiano Bianchetti ed era datato 2015 (19.99).

Alla prima uscita con le insegne delle Fiamme Gialle, il pugliese, allenato da Gaetano D’Imperio è il primo a superare tale barriera. Ricordiamo che in questa categoria l’attrezzo pesa 6 kg.

Foto: Pagina Facebook FIDAL