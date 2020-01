24 Ore Daytona 2020: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. 39 team pronti alla battaglia

Superata la Dakar e con la prima delle quattordici tappe del Mondiale Rally in arrivo a Monte Carlo, la stagione del motori sta lentamente riaccendendo i propri riflettori. La 58esima edizione dell’affascinante 24 Ore di Daytona aprirà ufficialmente il campionato WeatherTech SportsCar Championship 2020 sabato 25 gennaio alle 19:40, orario in cui è prevista la partenza e di conseguenza anche l’arrivo il giorno seguente.

La 24 Ore di Daytona 2020 al momento vede 39 team attualmente iscritti tra le varie classi DPi, LMP2, GTLM e GTD, in calo rispetto ai 47 che hanno preso il via lo scorso anno. Tra i partecipanti spiccano diversi ex piloti di Formula 1 come Sebastien Bourdais, Juan Pablo Montoya, Kamui Kobayashi e Felipe Nasr.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su IMSA.com a partire dalle qualifiche di giovedì 23 gennaio. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della 24 Ore di Daytona 2020. Gli orari riportati sono italiani (mentre a Daytona sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO COMPLETO 24 ORE DAYTONA 2020

Giovedì 23 gennaio

22.05-23.20 Qualifiche

Venerdì 24 gennaio

1.15-2.45 Prove libere 3

15.50-16.50 Prove libere 4

Sabato 25 gennaio

19.40 Partenza 24 Ore Daytona 2020

Domenica 26 gennaio

19.40 Arrivo 24 Ore Daytona 2020

ENTRY LIST 24 ORE DAYTONA 2020

Daytona Prototype international (DPi)

Team Chassis Engine No. Drivers Cadillac DPi-V.R Cadillac 5.5 L V8 5 85 Acura ARX-05 Acura AR35TT 3.5 L Turbo V6 6 7 Cadillac DPi-V.R Cadillac 5.5 L V8 10 Cadillac DPi-V.R Cadillac 5.5 L V8 31 Mazda RT24-P Mazda MZ-2.0T 2.0 L Turbo I4 55 77

Le Mans Prototype 2 (LMP2)

Team Chassis No. Drivers Oreca 07[ 8 Oreca 07 18 Oreca 07 38 Oreca 07 52 Oreca 07 81

GT Le Mans (GTLM)

Team Chassis Engine No. Drivers Chevrolet Corvette C8.R Chevrolet 5.5 L V8 3 4 BMW M8 GTE BMW S63 4.0 L Turbo V8 24 25 Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 62 Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 911 912

GT Daytona (GTD)

Team Chassis Engine No. Drivers Porsche 911 GT3 R Porsche 4.0 L Flat-6 9 Lamborghini Huracán GT3 Evo Lamborghini 5.2 L V10 11 19 44 Lexus RC F GT3 Lexus 5.0 L V8 12 14 Porsche 911 GT3 R Porsche 4.0 L Flat-6 16 Aston Martin Vantage AMR GT3 Aston Martin 4.0 L Turbo V8 23 Lamborghini Huracán GT3 Evo Lamborghini 5.2 L V10 47 Lamborghini Huracán GT3 Evo Lamborghini 5.2 L V10 48 Porsche 911 GT3 R Porsche 4.0 L Flat-6 54 Acura NSX GT3 Evo Acura 3.5 L Turbo V6 57 86 Ferrari 488 GT3 Evo 2020 Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 63 Mercedes-AMG GT3 Evo Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 74 Audi R8 LMS Evo Audi 5.2 L V10 88 BMW M6 GT3 BMW 4.4 L Turbo V8 96 Aston Martin Vantage AMR GT3 Aston Martin 4.0 L Turbo V8 98

