24 Ore Daytona 2020, Cadillac si impone per la quarta edizione di fila con l’equipaggio di Kobayashi

La 24 Ore di Daytona 2020 si è appena conclusa con il trionfo della Cadillac, capace così di prolungare a quota quattro la striscia di vittorie consecutive in una delle gare endurance più affascinanti ed importanti del panorama motoristico americano e globale. Al termine della gara più veloce della storia della Daytona (record assoluto di 833 giri percorsi dai leader), è stato l’equipaggio composto da Kamui Kobayashi, Scott Dixon, Ryan Briscoe e Renger Van der Zande a tagliare per primo il traguardo con un vantaggio inferiore ad un giro nei confronti dei primi inseguitori nella categoria DPi.

La Cadillac #10, autrice del miglior giro in gara in 1’34″652, ha preceduto di 1’05″426 la Mazda #77 guidata da Oliver Jarvis, Tristan Nunez e Olivier Pla, mentre la Cadillac #5 di Sebastien Bourdais, Loic Duval e Joao Barbosa ha completato il podio con un terzo posto finale a 1’25″585 dalla vetta. Grandissima delusione per l’ambiziosa Acura, che si deve accontentare del quarto posto ai piedi del podio con la vettura #6 pilotata da Dane Cameron, Simon Pagenaud e Juan Pablo Montoya a cinque giri di ritardo dal terzetto di testa.

Per quanto riguarda le altre categorie, nella LMP2 si è imposta nettamente la Oreca #81 (Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun, Harrison Newey) davanti alle vetture gemelle #52 e #18 con un vantaggio di oltre due giri, mentre tra le GTML l’ha spuntata praticamente in volata la BMW #24 con appena 14″ di margine sulla Porsche #912 e di 18″ sulla #911.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Action Sports Photography /Shutterstock.com