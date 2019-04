VIDEO Thomas Ceccon nuoto: “Contento della qualificazione ai Mondiali. Valgo un tempo migliore”

Missione compiuta per Thomas Ceccon. Il classe 2001 veneto centra l’obiettivo qualificazione ai Mondiali 2019 in Corea del Sud e fa suoi i 100 dorso agli Assoluti di Riccione, stabilendo il nuovo record italiano juniores della distanza di 53″60. Per lui sarà la prima partecipazione ad una rassegna iridata in lunga e l’emozione non manca al pari dell’ambizione di poter migliorare. Un atleta che nell’ultimo anno ha compiuto un importante salto di qualità dal punto di vista della mentalità. Di seguito la video-intervista ai microfoni di OA Sport:

VIDEO INTERVISTA THOMAS CECCON

Foto: LaPresse