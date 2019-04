Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Pesaro 2019: le gemelle Averina dominano, Baldassarri quinta a metà gara

Le gemelle russe Averina hanno dominato la prima parte del concorso generale individuale che ha aperto la tappa di Pesaro valida per la Coppa del Mondo 2019 di ginnastica ritmica. Arina si è scatenata tra cerchio (22.050) e palla (21.400) totalizzando così 43.450 punti e ottenendo mezzo punto di vantaggio sulla sorella Dina (21.800 e 21.100 per un complessivo 42.900). La Campionessa del Mondo è stata dunque beffata dalla parente, uno stravolgimento rispetto a quello che ci si aspettava alla vigilia dell’evento. Le due russe sono nettamente le più forti del panorama internazionale e non c’è stata storia nell’appuntamento che ha aperto ufficialmente la stagione.

Alle loro spalle si infiamma la lotta per il terzo gradino del podio: le bulgare Boryana Kaleyn (41.500, 20.200 e 21.300) e Katrin Taseva (41.450, 21.200 e 21.250) sono vicinissime tra loro e sono tallonate dalla splendida Milena Baldassarri. L’azzurra è quinta con 41.250, è stata encomiabile in entrambe le specialità: col cerchio è settima (20.450) mentre con la palla è addirittura quarta (20.800) e parteciperà a entrambe le Finali di Specialità che si disputeranno domenica pomeriggio.

Domani, invece, andrà in scena la seconda parte dell’all-around con le ragazze che si cimenteranno con le clavette e col nastro. Più attardata Alexandra Agiurgiuculese che invece è soltanto 12esima (38.650): la nostra portacolori ha purtroppo commesso degli errori con la palla (18.550) vanificando così la buona prova col cerchio (20.100, nono punteggio).

Foto: Valerio Origo