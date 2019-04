Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Pesaro 2019: Italia terza con le 5 palle, le Farfalle inseguono a metà gara. Dominio Russia

La Russia ha letteralmente giganteggiato con le cinque palle in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2019 di ginnastica ritmica che si sta disputando alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Le Campionesse del Mondo hanno eseguito un esercizio perfetto che è stato ampiamente premiato dalla giuria con un esorbitante 25.250 (16.900 la nota di partenza), le padrone indiscusse del circuito hanno saputo fare la differenza nel primo vero evento internazionale della stagione e hanno ipotecato il successo nel concorso generale (domani la seconda parte con l’esercizio misto). La Russia ha infatti 1.2 punti di vantaggio sulla Bielorussia (24.050) mentre l’Italia è terza (24.000, 16.100 il D Score) appena davanti alla Bulgaria (23.950): il punteggio delle azzurre è stato alzato di un decimo dopo che la gara si era conclusa, la nota di partenza è stata rivista al rialzo.

Le Farfalle non sono state perfette nell’esecuzione, hanno commesso qualche piccola sbavatura e purtroppo non sono riuscite a rimanere attaccate alla Russia. Le ragazze di Emanuela Maccarani stanno studiando i due nuovi esercizi e qualche passaggio deve essere ancora ben assimilato, abbiamo già la certezza della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e questa stagione servirà per perfezionarci. Domani potremo comunque inseguire il podio nell’all-around visto che le nostre dirette avversarie sono molto vicine, attenzione al possibile rientro del Giappone (23.550) mentre Israele (23.100) e Ucraina (23.050) sono decisamente più attardate. Alessia Maurelli e compagne sperano di regalare una gioia al proprio pubblico e poi andranno a caccia di altre medaglie nelle Finali di Specialità in programma domenica.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo