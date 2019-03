Volley, si scatena l’asta per Paola Egonu! Conegliano favorita, Monza potrebbe offrire 2 milioni!

Mentre la stagione del volley femminile comincia ad entrare nel vivo, voci di mercato sempre più insistenti rendono impossibile non cominciare a proiettarsi verso il prossimo campionato. L’oggetto del contendere è il futuro Paola Egonu, autentica fuoriclasse della Nazionale italiana e assoluta protagonista dell’ultima rassegna iridata, nella quale la 20enne nata a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana ha trascinata le azzurre fino all’argento. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra ormai certa la partenza da Novara al termine di questa stagione. Contrariamente a quanto era trapelato però nelle ultime settimane, non sarà la Turchia la destinazione della schiacciatrice veneta che sarebbe invece intenzionata a rimanere in Italia.

La pretendente più accreditata ad aggiudicarsi il talento della fuoriclasse azzurra rimane Conegliano. Le campionesse italiane in carica avrebbero già ingaggiato anche la cugina di Paola Egonu, Terry Enweonwu, giocatrice di grande prospettiva cresciuta nel Club Italia. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport però, nelle ultime ore ci sarebbe stato un clamoroso inserimento. Monza avrebbe infatti presentato direttamente alla nuova agenzia che si occupa della giocatrice un’incredibile offerta da 2 milioni di euro suddivisi in tre stagioni. L’offerta, che dimostra le grandissime ambizioni della società brianzola per la prossima stagione, rappresenta una proposta completamente fuori dall’ordinario per il mercato della pallavolo femminile italiana. Non resta che attendere ulteriori notizie, anche se difficilmente si avranno comunicazioni ufficiali prima del termine della stagione visti gli obiettivi ancora in palio per le formazioni coinvolte nelle trattative.

